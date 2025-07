Ein neuer Torjäger ist da: Lynnden Pastachak verstärkt ERC-Offensive

Sonthofen. (PM ERC) Mit Lynnden Pastachak vermeldet Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen seinen zweiten Zugang für die im Herbst beginnende Spielzeit.

Nach Verteidiger Pascal Kröber (wechselt aus Kempten) kommt ein erfahrener Stürmer vom Bayernligisten TSV Peißenberg an die Iller, der für noch mehr Offensiv-Schwung sorgen soll. Pastachak wird mit der Nummer 37 auflaufen.

Fällt bei den Verantwortlichen des Oberallgäuer Traditionsvereins der Name Lynnden Pastachak, schwingt mächtig viel Hoffnung und Vorfreude mit. Gewiss, der kanadische Stürmer hatte in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen – und doch ist der 29-Jährige mit jeder Menge Klasse ausgestattet, die er in der Bayerliga bei den „Miners“ und vor drei Jahren sogar in der Oberliga beim EHC Klostersee mehrfach hatte aufblitzen lassen.

Nun also Sonthofen. Ein wenig fühlt es sich für Pastachak wie ein Neustart an. In der vergangenen Saison absolvierte er gesundheitsbedingt nur neun Partien in der Hauptrunde (erzielte dabei aber immerhin vier Treffer und fünf Assists). Der Kanadier, dessen Vater Kevin Anfang der 90er Jahre für den damaligen Drittligisten Deggendorfer EC äußerst erfolgreich auf Punktejagd gegangen war, möchte an einem ambitionierten Eishockey-Standort wie Sonthofen mit seiner Expertise und Erfahrung dazu beitragen, dass die nächste Spielzeit noch erfolgreicher verläuft als die abgelaufene, als die Mannschaft des Trainer-Duos Helmut Wahl und Vladimir Kames im Playoff-Halbfinale an den Wanderers Germering scheiterte.

Pastachak wurde in Bienfait in der kanadischen Provinz Saskatchewan geboren und sammelte erste Erfahrungen in Estevan in der Saskatchewan-Junior-Hockey League (SJHL). Nach vier Spielzeiten mit den Red Deer College Kings in der Alberta Colleges Athletic Conference (ACAC) sowie bei den Bienfait Coalers in der Bix Six Hockey- League (BSHL), wechselte er 2021 nach Deutschland in die Bayernliga zum EHC Klostersee.

In seiner ersten Saison in Klostersee startete Pastachak gleich durch, wurde mit 66 Punkten in 36 Partien zu einem der besten Scorer in der Bayernliga und trug mit seinen Punkten maßgeblich zum Aufstieg der Grafinger in die Oberliga bei. Eine Liga höher knüpfte der Kanadier an seine Leistungen an und wurde erneut bester Scorer des EHC. In der Saison 2023/24 wechselte er in die Bayernliga zum ESC Dorfen und entschied sich während Spielzeit zu einem Wechsel zu den Peißenberg Miners.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand:16.07.2025)

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Robin Berger, Pascal Kröber (neu), Filip Krzak, Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Lynnden Pastachak (neu), Fabian Zeiske, Philipp Zeiske

