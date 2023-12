Ein neuer Kontingentspieler fÃ¼r den Herner EV!

Artikel anhören Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat die dritte Kontingentstelle neu besetzt. Der US-Amerikaner Christopher John, genannt „CJ“, Hayes, stürmt ab sofort...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat die dritte Kontingentstelle neu besetzt.

Der US-Amerikaner Christopher John, genannt „CJ“, Hayes, stürmt ab sofort für die Miners und wird die Stelle von Juuso Rajala einnehmen, dessen Vertrag Ende November aufgelöst wurde. Der Finne hat mit dem EHC Neuwied mittlerweile einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Für den 28-jährigen Rechtsschützen ist Herne die erste Anlaufstation in Europa. Zuletzt war er zwei Jahre für Macon Mayhem in der SPHL tätig und kommt zudem auch auf 33 Einsätze in der ECHL. „Er möchte sich hier in Europa beweisen und ist heiß darauf seine Qualitäten zu zeigen“, sagt Tobias Stolikowski, der CJ Hayes beim Abschlusstraining am Donnerstag erstmals auf dem Eis der Hannibal-Arena begrüßen durfte. Der in Florida geborene Stürmer landete am Morgen am Frankfurter Flughafen und sollte, die Erledigung aller Passmodalitäten vorausgesetzt, am Freitagabend in Hamm seine Premiere im HEV-Trikot feiern.

„Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und er passt sehr gut zu unserer Mannschaft und ins Budget. CJ kann Außenstürmer, aber auch Center spielen. Er ist schlittschuhtechnisch gut und schnell auf den Beinen. Das Gesamtpaket stimmt“, ist der HEV-Coach von seinem neuen Stürmer überzeugt. C.J. Hayes wird bei den Miners das Trikot mit der Rückennummer 22 erhalten.

