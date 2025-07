Ein neuer Finne hinter der Bande der Saale Bulls

Halle. (PM Saale Bulls) Mit dem Finnen Aki-Petteri Pöyry können die Saale Bulls ihren nächsten Neuzugang in der Händelstadt willkommen heißen.

Allerdings wird der 30-Jährige das Team nicht auf dem Eis verstärken, sondern in der kommenden Saison als neuer Assistenztrainer neben Head Coach Marko Raita für die Mannschaft verantwortlich sein.

„Aki wird ein guter Gegenpol für Marko sein. Er bringt die Erfahrung von zwei Jahren in der Oberliga mit und ist somit schon mit den Gegebenheiten der Liga vertraut“, so der Sportliche Leiter Christian Hommel über den neuen Mann hinter der Bande. „Auch das Wissen über unsere Gegner ist kein Nachteil.“

Geboren im finnischen Anttola, stürmte Pöyry bis zu seinem 18. Lebensjahr für die Nachwuchsmannschaften von Jukurit, ehe er 2013 in jungen Jahren seine aktive Karriere beendete und sofort hinter die Bande wechselte – im Übrigen genau wie der 15 Jahre ältere Raita, der ebenfalls am Ende der Spielzeit 2012/13 Schlittschuhe und Schläger gegen Pfeife und Taktikbrett tauschte.

In den folgenden sieben Jahren agierte Pöyry als Co-Trainer im Nachwuchsbereich seines bisherigen Vereins Jukurit, bevor er 2023 den Weg nach Deutschland und in die Oberliga Nord fand. Bei den KSW IceFighters Leipzig arbeitete er in den vergangenen beiden Spielzeiten sowohl unter Frank Fischöder als auch unter Patric Wener als Assistenztrainer und wechselt nun, nach zwei Jahren in Sachsen, 40 Kilometer nordwestlich nach Sachsen-Anhalt.

