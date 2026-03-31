„Ein moderner Torhüter, der mit seiner Größe, Beweglichkeit und Ruhe überzeugt“ – Neue Nummer eins der Löwen Frankfurt wird Adam Scheel

Frankfurt. (PM Löwen) Der 26-Jährige und mit Torhüter-Gardemaß ausgestattete US-Amerikaner Adam Scheel wechselt von Barys Astana (KHL) zu den Löwen Frankfurt.

Eine neue Nummer eins wurde gesucht – eine neue Nummer eins wurde gefunden! Adam Scheel wechselt aus der Kontinental Hockey League (KHL) in die Mainmetropole und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Hier wird der 193cm große und 86kg schwere US-Amerikaner mit Cody Brenner und einem weiteren Schlussmann das Torwart-Trio für die neue Saison bilden.

Der in Lakewood, Ohio geborene Scheel durchlief zunächst alle Nachwuchsteams des National Team Development Programs des US-amerikanischen Eishockeyverbandes. Nach einer Saison bei den Penticton Vees (BCHL), wechselte der Schlussmann an die University of North Dakota, wo er drei Spielzeiten lang zu überzeugen wusste – vor allem das dritte Jahr an der Universität wurde für ihn persönlich zur „Schlüsselsaison“: Mit einer herausragenden Fangquote von 93,1% und einem Gegentorschnitt von 1,74 in 26 Spielen wurde man in Nordamerika auf Adam Scheel aufmerksam. Er unterschrieb einen entry-level contract bei den Dallas Stars und gab noch in der gleichen Saison (2020/21) sein Debüt beim Farmteam, den Texas Stars, in der AHL, wo er 12 der letzten 17 Saisonspiele bestritt. Auch im darauffolgenden Jahr machte Scheel einen Großteil seiner Spiele in der AHL.

In der Spielzeit 2022/23 verbrachte Scheel das Jahr hauptsächlich in der ECHL bei den Idaho Steelheads, wo er einen großen Anteil an der sehr erfolgreichen Saison seines Teams hatte. Mit einer Fangquote von 93,2% und einem Gegentorschnitt von 1,97 wurde er statistisch gesehen der beste Goalie der Hauptrunde und mit einer Nominierung zum ECHL Second All Star Team belohnt. Auch in den Play-Offs erwies sich der heute 26-Jährige als starker Rückhalt (2,60 GAA – 91,3 SV% – 3 SOs), doch am Ende scheiterte man im Finale des Kelly-Cups an den Florida Everblades.

Es folgten zwei weitere Saisons in der AHL (Chicago Wolves und Colorado Eagles), welche ihn die 100-Spiele Marke (101 Spiele – 2,90 GAA – 90,5 SV% – 5 SOs) in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga knacken ließen, sowie weitere Einsätze in der ECHL bei den Utah Grizzlies. Anschließend entschied sich Scheel für einen Wechsel zum kasachischen Hauptstadtklub Barys Astana (KHL), wo er im vergangenen Jahr auf 32 Einsätze kam. Dabei kassierte er im Schnitt 2,81 Gegentore und konnte eine Fangquote von 90,8% vorweisen.

Adam Scheel: „Die Entscheidung, nach Frankfurt zu wechseln, fiel mir leicht. Ich habe nur Gutes über die Stadt Frankfurt, die Löwen und ihre unglaubliche Fangemeinde gehört. Nach meinen Gesprächen mit Jan Barta und dem Trainerstab habe ich den Eindruck gewonnen, dass es sich um einen Club handelt, der unbedingt gewinnen will. Ich bin sehr dankbar für die Chance, Teil des Teams zu werden, und freue mich darauf, meine Teamkollegen und die Fans im August kennenzulernen!“

Sportdirektor Jan Barta: „Adam ist ein moderner Torhüter, der mit seiner Größe, Beweglichkeit und Ruhe überzeugt. Mit 26 Jahren bringt er bereits wertvolle Erfahrung mit und ist zugleich äußerst zielstrebig und entschlossen, sich stetig zu entwickeln.“

Goaliecoach Luca Endres: „In meinen Gesprächen mit Adam über das Torhüterspiel haben sich sofort klare Gemeinsamkeiten ergeben. Seine Spielauffassung passt sehr gut zu unserer Philosophie. Er ist extrem motiviert, unser Starter zu sein.“

Adam Scheel wird in Frankfurt mit der Rückennummer 31 auflaufen.