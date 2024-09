Ein Meisterheld auf Landshut-Besuch: Bob Laycock beim 7:1 gegen Crimmitschau live dabei / Skulptur zur Erinnerung an altes Stadion aufgestellt

Landshut. (PM EVL) Dieses Wiedersehen hat Freude gemacht – und zwar in jeglicher Hinsicht! Beim Heimspiel des EVL am Sonntag gegen Crimmitschau war Bob...

Beim Heimspiel des EVL am Sonntag gegen Crimmitschau war Bob Laycock zu Gast am Gutenbergweg – jener Mann, der einst von 1981 bis 1984 das rot-weiße Trikot trug und maßgeblichen Anteil am Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1983 hatte.

In dieser Saison häufte der Stürmer aus Calgary in 46 Spielen bärenstarke 82 Scorerpunkte (32 Tore, 50 Assists) an und bildete mit seinem Bruder Robin ein kongeniales Angriffsduo. Im entscheidenden vierten Playoff-Finale in Mannheim steuerte Bob Laycock damals zwei Treffer, einen Assist sowie jenen Bullygewinn bei, den Michael Betz nach einem Break zum historischen 5:4-Siegtor in der 55. Minute vergoldete.

Nach seiner Eishockey-Karriere kehrte der Meisterspieler in seine kanadische Heimat zurück, wo er als Geschäftsführer von drei Golfclubs arbeitete. In Landshut schaut der Meisterheld auch vier Jahrzehnte später immer noch regelmäßig vorbei – das letzte Mal beim 70. Geburtstag von Alois Schloder (re.), der Bob Laycock (2.v.re.) am Sonntag mit den anderen damaligen Meisterspielern Bernie Englbrecht, Erich Kühnhackl und Klaus Auhuber (v.li.) im Stadion herzlich begrüßte.

Dass just vor den Augen der 1983er-Legende aus Calgary beim aktuellen EVL-Team der Knoten platzte und die 2.776 Fans nach einem 7:1-Spektakel den ersten Saisonsieg bejubeln konnten, machte den Besuch von Bob Laycock am Gutenbergweg zu einer richtig runden Sache. Übrigens: Am kommenden Samstag feiert er seinen 68. Geburtstag – da könnte ihm die DEL2-Mannschaft mit einem Derby-Sieg am Freitagabend gegen Rosenheim noch ein (vorgezogenes) Zusatzgeschenk machen!

Skulptur zur Erinnerung an altes Stadion aufgestellt

Der Eingangsbereich der Fanatec Arena am Bistrobereich wird seit wenigen Tagen von einer nagelneuen Skulptur geschmückt. Diese erinnert an die Dachkonstruktion des „alten“ Eisstadions am Gutenbergweg und wurde vom ehemaligen EVL-Kapitän Alois Schloder in Auftrag gegeben.

Mit dem Bau der Überdachung des Stadions wurde am Mai 1967 begonnen. Am 4. November 1967 wurde die Eissporthalle mit einem Fassungsvermögen von 9500 Zuschauern eingeweiht. 1985 wurde die Stahlkonstruktion, die einen neuen Anstrich erhielt, saniert. Um die Halle freundlicher als bisher zu machen, wählte die Stadt für die Hauptträger die Farbe blau und für die Nebenträger ein leuchtendes gelb.

Als im Rahmen der Generalsanierung des Stadions 2019 das Hallendach demontiert wurde, übergaben Bauarbeiter Alois Schloder symbolisch drei Bauteile. Aus diesen hat Josef Asbeck von Automations Robotic in Massing eine inklusive Sockel 2,14 Meter hohe Skulptur geschaffen, die nun im Foyer aufgestellt wurde.

Sämtliche Kosten für die Anfertigung, Transport und Aufstellung wurden von der Automations Robotic GmbH von EVL-Vorstand Alexander Steiger übernommen. Der Stadt und dem Verein entstanden keine Kosten.