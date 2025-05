Ein Meistergoalie bleibt am Sandbach!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 22-jährigen Leon Brunet bleibt ein weiterer Spieler des letztjährigen Meisterkaders in Ratingen.

Der 1,73 m große Torwart stieß in der vergangenen Spielzeit erst Richtung Ende der Saison aus Grefrath zu den Ice Aliens. Nach der Verletzung von Christoph Oster im ersten Halbfinale gegen Bergisch Gladbach musste er in der wichtigsten Phase ins Tor und wurde zum Garant für den Meistertitel 2024/25. Der Rechtsfänger zeigte in den Playoffpartien Bestleistungen und brachte zusammen mit seinen Vorderleuten im Finale den Pokal wieder nach Ratingen, womit in Spiel 5 nur wenige gerechnet hatten. Die Fans wählten Leon vor kurzem auch zum Spieler der Saison 2024/25.

Jetzt hat Leon die Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Seine Rückennummer ändert sich von #33 auf #69.

Cheftrainer Frank Gentges blickt auch noch einmal zurück auf die Playoffspiele der letzten Saison: „Leon ist erst spät in der Saison zu uns gewechselt und hat sich von Beginn an sehr gut integriert und immer hart gearbeitet. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christoph Oster hat er nahtlos die Position des 1.Torwarts übernommen und uns mit nicht unbedingt zu erwartenden überragenden Leistungen zur Meisterschaft geführt.“

Verteidiger Henry Karg wird hingegen in der kommenden Spielzeit nicht mehr zum Kader der Außerirdischen gehören. Danke für Deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft wünschen wir Dir.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV