„Ein Meilenstein“ – Das Stadiondach in Zug ist angehoben!

Zug. (PM EVZ) Schlüsselmoment im EVZ Projekt «Keep Building»: Im Rahmen des Erweiterungsbaus der OYM hall wurde am Donnerstag das Stadiondach um 4.08 Meter gehoben. «Keep Building» ist damit voll auf Kurs.

Seit fünf Jahren arbeiten Ingenieure, Architekten, Bauarbeiter und der ganze EVZ auf diesen Moment hin: Die Anhebung des Stadiondachs. Am Donnerstagnachmittag, 16. Juli ist es dann so weit. Nachdem das Stadiondach in der Mitte geschnitten und mit Gerüsten stabilisiert wurde, wurde es mit speziellen Hydraulikpressen innert vier Stunden um exakt 4.08 Meter hochgepumpt. Insgesamt wurden 520 Tonnen gehoben.

Ursprünglich wäre die Dachanhebung für Ende Juli und über mehrere Tage geplant gewesen. «Aber wenn es läuft, dann läufts», so Olivier Huber Leiter Infrastruktur beim EVZ, der das Projekt verantwortet. «Wir sind happy, ist alles so reibungslos über die Bühne gegangen. Die Dachanhebung ist ein Meilenstein von Keep Building und ein spezieller Moment. Viele Personen haben an diesem Schlüsselereignis über Jahre gearbeitet. Mein Dank geht an alle Beteiligten dieses Projekts.»

Auch bei Jürg Ingold ist die Freude gross. Der Bauingenieur von der Firma Wismer+Partner AG hat die gesamte Statik über Jahre berechnet und die Dachanhebung akribisch vorbereitet: «Jedes Gebäude hat seine Eigenschaften und in der Praxis ist alles ein wenig anders als in der Theorie. Ich bin sehr glücklich, hat alles so gut funktioniert gestern!». Durchgeführt wurde die Dachanhebung von einem 20-köpfigen Team der Firma Iten Spezialhochbau unter der Leitung von Kurt Brühlhart: «Die grösste Herausforderung war, das Dach nur auf der einen Seite zu heben. Ein spezieller Moment.»

Mit der Dachanhebung befindet sich der EVZ in Sachen Erweiterungsbau der OYM hall, der unter dem Projektnamen «Keep Building» läuft, weiterhin voll auf Kurs. Die Arena bleibt bis Ende Oktober wegen den Bauarbeiten geschlossen. Im Fokus steht im Sommer 2026 vor allem der Anbau Süd. Die Sportsbar 67 wird im Erdgeschoss neu und grosszügiger gebaut. Ebenfalls im Erdgeschoss entsteht ein neuer, grossräumiger EVZ Fan Store. Im ersten Obergeschoss auf der Südseite wird zudem am neuen Restaurant Tugium gebaut. Sportsbar 67, Fan Store und Tugium sind zum Saisonstart 2026/27 dann geöffnet.

Am Freitag, 23. Oktober steigt das erste NL-Heimspiel gegen den Lausanne HC. Einen Tag später ist das Women’s Team an der Reihe. «Keep Building» wird im Herbst 2027 abgeschlossen sein. Dann erstrahlt die OYM hall in einem rundum erneuerten Kleid und mit einem neuen Fassungsvermögen von rund 9000 Zuschauern.

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