Ein Mann für alle Fälle: Allrounder Mirko Höfflin bleibt am Neckarsprung

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mirko Höfflin ist einer der großen Allrounder im Team der Wild Wings und als Offensivakteur in vielen Spielsituationen einsetzbar.

In der vergangenen Saison kam er für die Neckarstädter in beiden Special Teams zum Einsatz und unterstrich seine Bedeutung für das Team sowohl mit defensiver Verantwortung als auch mit großer Verlässlichkeit – gerade in der Crunchtime.

Mit seinen 687 DEL-Spielen rangiert der gebürtige Freiburger aktuell auf Rang 13 aller noch aktiven Akteure und kommt damit auch im Kader der Wild Wings auf die mit Abstand größte Anzahl an Partien in Deutschlands Eliteliga.

Für seine insgesamt fünfte Spielzeit am Neckarursprung hat sich der Linksschütze wieder einiges vorgenommen: „Ich bin froh, weiter in Schwenningen bleiben zu können. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl und zu Hause. Der Standort mit den Fans, die diese unglaubliche Stimmung erzeugen, ist einzigartig – mit so viel Tradition und Leidenschaft. Was wir in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben, weckt großen Ehrgeiz und Vorfreude auf die kommende Saison, in der wir alle noch einen weiteren Schritt machen wollen. Ich bin bereit, wieder meinen Teil dazu beizutragen.“

Der 40-fache deutsche Nationalspieler genießt innerhalb des Teams eine große Wertschätzung und auch Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner weiß um die Bedeutung Höfflins für den Club. „Mirko bringt einen unglaublich guten Hockey-IQ mit und ist technisch richtig stark. Im Laufe seiner Karriere hat er es auch immer besser verstanden, diese Qualitäten bestmöglich für das Team einzubringen. Wir wissen deshalb, was wir an ihm haben und freuen uns, dass er ein weiteres Jahr bei uns bleibt.“