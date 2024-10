Ein letzter HÃ¤rtetest fÃ¼r den EHC KÃ¶nigsbrunn – Bitter! Verteidiger Dominic Erdt fÃ¤llt schwer verletzt fÃ¼r die komplette Saison aus

Königsbrunn. (PM EHC) Am 12. Oktober startet der EHC Königsbrunn mit dem Eröffnungsspiel in Amberg in die neue Saison. Zuvor steht aber am kommenden...

Zuvor steht aber am kommenden Freitag noch ein letzter Härtetest auf dem Programm, ab 20 Uhr geht es auswärts gegen den HC Landsberg „Riverkings“.

Landsberg schied im März nur knapp gegen den Finalisten Peißenberg aus und beendete so eine schwierige Saison mit einigen Umbrüchen nach dem Abstieg 2022 aus der Oberliga. Danach mussten die Riverkings den Abgang von 10 Spielern verkraften, darunter Leistungsträger wie Dennis Neal, Markus Jänichen, Edgar Protcenko und Florian Stauder. Neu im Kader sind sieben Spieler, die Headcoach Martin Hoffmann integrieren und neue Reihen bilden muss. Beide Kontingentspieler-Positionen wurden mit Schweden besetzt, vom schwedischen Drittligisten Vännäs HC holte Landsberg den 25-jährigen Stürmer Filip Bergsdorf. Bei seinem bisherigen Verein war er Top-Scorer und zeigte dort als Kapitän Führungsqualitäten. Sein Landsmann Victor Östling belegt die zweite Importstelle, er kommt von den KSW Icefighters Leipzig aus der Oberliga Nord. Der 28-jährige bringt viel Erfahrung aus der Oberliga mit, unter anderem stürmte er schon für den SC Riessersee und die Crocodiles Hamburg. Ebenfalls neu im Kader ist der 31-jährige Marius Klein, der stürmte in der Vorsaison noch für die EA Schongau und war zweitbester Scorer im Team. In 26 Spielen holte er sich 48 Scorerpunkte. Mit Christopher Kasten vom Oberligisten ECDC Memmingen konnten die Riverkings einen sehr erfahrenen Verteidiger verpflichten, der auch Scorerqualitäten besitzt.

Für seinen letzten Verein holte er in 198 Spielen 108 Scorerpunkte. Neben den interessanten Neuzugängen baut der Verein immer wieder junge Spieler aus Landsberg in die Mannschaft ein, der Verein ist bekannt für seine exzellente Nachwuchsarbeit. Das erste Vorbereitungsspiel in Burgau konnten die Riverkings noch 5:3 für sich entscheiden, doch im zweiten Testspiel folgte eine deutliche 0:6 Pleite gegen Ulm. Nach zwei Niederlagen gegen den ESV Buchloe und einem Sieg gegen den österreichischen Verein EHC Lustenau steht nun die Generalprobe gegen den EHC Königsbrunn an.

In der letzten Saison konnten beide Vereine ihr Heimspiel für sich entscheiden. Landsberg wird aktuell wohl auf den schwedischen Neuzugang Victor Östling verzichten müssen.

Traurige Nachrichten kurz vor Saisonstart

Verteidiger Dominic Erdt fällt nach einem Zusammenstoß mit einem Peißenberger Spieler für die komplette Saison aus. Der Vorfall passierte kurz vor Ende der Overtime bei den Miners.

Dominic Erdt verletzt sich sehr schwer am Bein und musste nach minutenlanger Versorgung vom Eis getragen werden.

EHC-Coach Bobby Linke erhofft sich eine Steigerung zum Spiel gegen Peißenberg: „Das Saisonaus für Dominic Erdt hat uns sehr hart getroffen. Er ist und bleibt ein wichtiger Baustein unseren Erfolges und so wie ich ihn kennengelernt habe, wird er noch stärker zurückkehren. Dazu hat er unsere volle Unterstützung! Wir werden als Mannschaft wieder ein Stück näher zusammenrücken und vor allem an dem mangelhaften Spielaufbau und der schwachen Chancenverwertung arbeiten. Landsberg wird uns mit viel Leidenschaft gegenübertreten, was für uns bedeutet, in Drucksituationen technisch besser zu agieren als am Samstag in Peißenberg.“