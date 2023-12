â€žEin KÃ¶nigreich fÃ¼r einen TorjÃ¤gerâ€œ – Iserlohn Roosters verzweifeln in NÃ¼rnberg an der eigenen AbschlussschwÃ¤che und an Goalie Hungerecker

Artikel anhören Nürnberg. (MK) Im DEL-Kellerduell gewannen die Nürnberg Ice Tigers am Donnerstagabend mit 3:0 gegen die Iserlohn Roosters. Für die Iserlohner war es...

Nürnberg. (MK) Im DEL-Kellerduell gewannen die Nürnberg Ice Tigers am Donnerstagabend mit 3:0 gegen die Iserlohn Roosters.

Für die Iserlohner war es die vierte Niederlage in Folge. Nürnberg konnte sich durch den Sieg auf Tabellenplatz elf vorarbeiten und das Polster auf den Letzten Iserlohn auf neun Punkte ausbauen.

Maier sorgt für die Nürnberger Führung

Im ersten Spielabschnitt war beiden Teams aufgrund der Wichtigkeit dieses Spiels eine gewisse Nervosität anzusehen. Fehler wollten beide vermeiden. Für Iserlohn hatte Ziegler (9.) eine gute Schusschance aufs kurze Eck, aber Ice Tigers Goalie Hungerecker war zur Stelle. Nürnberg nahm allmählich Fahrt auf und belohnte sich in der 11. Minute mit dem 1:0. Hedes Schuss wurde abgefälscht, landete vor dem Tor von Iserlohns Keeper Reich, wo Maier am schnellsten reagierte und zum 1:0 einklinkte. In der Folgezeit viele Halbchancen auf beiden Seiten. Die Gäste konnten unter anderem ihr Powerplay (Strafe Gerard) nicht nutzen. Und auch Sekunden vor dem Ende verpasste Cornel den Ausgleich für die Roosters aus dem Slot, weil Hungerecker den Puck irgendwie noch abwehren konnte. Die Nürnberger Führung war nach den ersten, phasenweis auch nicklig ausgetragenen, zwanzig Minuten aber keineswegs unverdient. Die Schuss-Statistik lag bei 11:6 für Nürnberg.

Hungerecker, immer wieder Hungerecker!

Nach 66 Sekunden im zweiten Drittel kassierte Iserlohns Kapitän Labrie eine Strafe: Nur zwanzig Sekunden später jubelte der Ex-Iserlohner Fleischer, der nach sehenswerter Kombination zum 2:0 direkt vor Reich einnetzen konnte. Wier reagierten nun die Gäste unter diesem extremen Druck? LeBlanc scheiterte (23.) direkt vor und an Hungerecker, der den Schuss mit einem großartigen Reflex vor der Linie wegkratzte. Irre! In der 27. Minute blieb Hungerecker ebenfalls Sieger gegen LeBlanc und auch Dal Colle traf nur das Außennetz. Boland (29.) und Eliot per Schlagschuss scheiterten einmal mehr am Goalie der Ice Tigers. Die druckvollen Roosters blieben auf der Suche nach dem „Dosenöffner“ ins Spiel, kreierten Chancen und versuchten Rebounds zu erhalten. Ugbekile (31.), Dal Colle (36.) und Elias (39.) konnten aber alle nicht den mehr als verdienten Anschlusstreffer erzielen. Auf der Gegenseite verzeichneten Fleischer (36.) und Fox (39.) ebenfalls große Möglichkeiten für die Gastgeber.

Iserlohner Powerplay schwach, Fox macht den Deckel drauf

In den letzten zwanzig Minuten überstanden die Ice Tigers eine Strafe gegen Fleischer (42.) mühelos, weil Iserlohn einfach viel zu kompliziert und ungenau im Spielaufbau agierte. Barratts Strafe (45.) konnten die Hausherren trotz des etwas besseren Iserlohner Powerplays ebenfalls überstehen. Iserlohn mühte sich weiter um den Anschluss. Ugbekile (49.) hatte unter anderem eine gute Gelegenheit. Nürnberg hatte sich längst auf Konter verlegt. Scheid (53.) verpasste die Vorentscheidung, als er an Reich scheiterte. Besser machte es Shaw, dessen Pass vors Tor Fox in der 54. Minute zum 3:0 abfälschte. Iserlohns Zahn war damit gezogen. Leon Hungerecker feierte mit dem 3:0 Sieg seinen zweiten Shutout in der laufenden Saison. Iserlohns Abschlussschwäche wird allmählich zum Trauma. In den letzten vier Spielen gelangen lediglich fünf Treffer.

Nürnberg nun auf Tabellenplatz elf, Samstag geht es bereits weiter

In der Tabelle konnten die Ice Tigers den Abstand zu den Iserlohn Roosters durch den Sieg auf neun Punkte ausbauen. Aufgrund der Niederlagen von Augsburg und Düsseldorf bleiben die Panther mit sechs und die DEG mit acht Zählern Vorsprung vor Iserlohn in sicheren Tabellengefilden. Den Sauerländern helfen vor allem Siege und zuallererst Tore, Tore, Tore!

Am Samstag reisen die Ice Tigers nach Berlin zu den Eisbären. Iserlohns Roadtrip endet in München.

Tore: 1:0 (10:52) Maier (Hede), 2:0 (21:26) Fleischer (Fox/Schmölz) 5-4PP, 3:0 (53:28) Fox (Shaw/Gerard)

Strafen: 8 – 6

Schiedsrichter: Hinterdobler, Ansons

Zuschauer: 4414