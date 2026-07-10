Ein „Knipser“ aus der finnischen Liiga für die Iserlohn Roosters?

Iserlohn. (MK) So langsam steigen in Iserlohn nicht nur wieder die sommerlichen Temperaturen, sondern auch die Vorfreude auf die bald beginnende neue Eiszeit bei den Iserlohn Roosters.

In der Kaderplanung ist Sportchef Franz-David Fritzmeier schon relativ weit. Gesucht wird auf jeden Fall noch ein Import für die Abwehr und einer für den Angriff. Je nach Budget könnten es auch zwei Importstürmer werden. Bislang drangen wenig Namen möglicher Kandidaten nach außen.

Nun wartet einmal mehr DEL-Insider „RinkRat“ mit einem hochinteressanten Spieler auf, der zu den Roosters wechseln soll.

Es handelt sich um Peter Quenneville.

Der mittlerweile 32- jährige Kanadier spielte zuletzt in der finnischen Liiga bei Kiekko Espoo und Ilves Tampere. Den meisten Fans in Deutschland ist er gut bekannt aus der Saison 2021/2022 in der DEL2 bei den Lausitzer Füchsen. 85 Scorerpunkte in 57 Spielen lautete damals seine Bilanz. Nach nur einer Spielzeit zog es ihn weiter nach Norwegen.

Mit Storhamar wurde er im zweiten Jahr norwegischer Meister. Dort spielte er auch gemeinsam mit dem letztjährigen Iserlohner Eirik Salsten.

Neben dem norwegischen Titelgewinn sicherte sich der aus Edmonton stammende Stürmer in der norwegischen Liga auch Bestwerte bei Punkten und Toren. Im Trikot von Storhamar erzielte er in der regulären Saison 72 Punkte (33 Tore, 39 Vorlagen) in 43 Spielen bei einer Plus-Minus-Bilanz von +36. In den Playoffs, die mit dem Meistertitel endeten, kam er auf 16 Scorerpunkte (10 Tore, 6 Vorlagen). Nach Saisonende wurde Quenneville zudem in das All-Star-Team der Liga berufen.

In Finnland kam er in den letzten zwei Jahren in 138 Spielen auf 82 Scorerpunkte (47 Tore, 35 Assist).

Im Laufe seiner Karriere stellte Quenneville Torrekorde in der dänischen Liga, sowie Punktrekorde in der deutschen DEL2 auf. Neben der norwegischen Meisterschaft (2024) gewann er auch den Titel in der dänischen Liga (2018).

Und nun also Iserlohn und die DEL?

Peter Quenneville würde in jedem Fall reichlich Erfahrung aus unterschiedlichen Ligen mitbringen. Er spielte unter anderem in der ECHL, der AHL, in Tschechien, Dänemark, Norwegen, Finnland und der DEL2. Praktisch überall wusste er, „wo das Tor steht“. Mit einer ähnlichen Vita kam vor zwei Jahren auch Christian Thomas zu den Roosters. Vielleicht ein gutes Omen? Noch ist der Transfer allerdings nicht offiziell bestätigt.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Peter Quenneville @ Elite Prospects