Ein klares Zeichen der Verbundenheit: Frank HÃ¶rdler richtet sich mit einer Botschaft an die Fans und UnterstÃ¼tzer.

Selb. (PM Wölfe) Mit einem offenen und sehr persönlichen Statement hat sich Frank Hördler an die Fans, Partner und Unterstützer der Selber Wölfe gewandt.

In seinen Worten blickt er nicht nur auf die körperlich und emotional fordernde letzte Saison zurück, sondern betont auch seine tiefe Verbundenheit zur Stadt, zum Verein und zur gesamten Region.

Fokus auf Regeneration

Frank spricht offen über seine aktuelle gesundheitliche Situation und darüber, dass für ihn nun Regeneration und Erholung im Vordergrund stehen – um wieder vollständig angreifen zu können, wenn Körper und Geist bereit sind. Ob als Spieler auf dem Eis oder in einer verantwortungsvollen Rolle neben dem Eis – beides ist für die nahe Zukunft denkbar. Die Selber Wölfe stehen in engem Austausch mit Frank und begleiten seinen Weg mit voller Unterstützung. Sobald Klarheit über seinen Gesundheitszustand herrscht, wird gemeinsam entschieden, wie es konkret weitergeht.

Frank stehen in Selb alle Türen offen

Seine Zeilen machen deutlich, wie sehr ihm Selb am Herzen liegt: Hier begann seine Eishockeykarriere, hier lebt er heute wieder mit seiner Familie – und hier sieht er auch seine Zukunft.

Von Beginn an war klar, dass Frank Hördler in Selb nicht nur sportlich auf dem Eis eine Rolle einnehmen kann. Das ursprünglich beim Wechsel vereinbarte Angebot, ihn perspektivisch auch an die sportliche Leitung heranzuführen, besteht nach wie vor.

Ob er künftig als Spieler oder in einer anderen Funktion für die Selber Wölfe aktiv sein wird, hängt von seiner gesundheitlichen Entwicklung ab – und wird zum passenden Zeitpunkt gemeinsam entschieden und kommuniziert. Frank stehen jedenfalls in Selb alle Türen offen.

