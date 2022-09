Ein klarer Testspiel-Sieg fÃ¼r die Rittner Buam

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam haben im vierten Testspiel der Vorbereitung einen deutlichen Sieg einfahren können. Gegen die Wipptal Broncos gewannen Simon Kostner...

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam haben im vierten Testspiel der Vorbereitung einen deutlichen Sieg einfahren können.

Gegen die Wipptal Broncos gewannen Simon Kostner & Co. auswärts souverän mit 4:0.

Nach acht Minuten war es Robert Öhler, der die Rittner Buam in der provisorischen Weihenstephan-Arena mit 1:0 in Führung brachte. Gegen die gewohnt konsequente Verteidigung der Broncos fand die Santeri-Heiskanen-Truppe lange Zeit kein Durchkommen, ehe Mitte des zweiten Drittels Alex Frei im Powerplay nach Assist von Markus Spinell auf 2:0 erhöhte (30.). Definitiv eintüten konnten die Rittner Buam den Sieg erst in der Schlussphase. Zuerst war es wieder Frei, der die Hartgummischeibe zum 3:0 ins Tor beförderte (54.), dann setzte Michael Lang nach Vorlage von Julian Kostner den Schlusspunkt auf ein gelungenes Testspiel gegen den Ligakonkurrenten aus Sterzing.

Am Samstag, 3. September, steht in der Ritten Arena wieder ein Heimspiel an. Um 17 Uhr wird der Abend am Zaberbach mit dem Sponsor Day eingeleitet. 20 Minuten vor Spielbeginn wird der Kader der Rittner Buam offiziell vorgestellt, ehe um 20 Uhr das Testspiel gegen den AlpsHL-Neuling Unterland Cavaliers über die Bühne geht.

Wipptal Broncos – Rittner Buam 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Tore: 0:1 Robert Öhler (8.03), 0:2 Frei (30.01), 0:3 Frei (54.04), 0:4 Lang (57.37)