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Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Ein kanadischer Verteidiger für die Rittner Buam SkyAlps

16. Juni 20261 Mins read64
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Dylan Schives - © Windsor Lancers
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Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben sich mit dem nächsten Spieler verstärkt.

Dylan Schives, ein 24-jähriger Verteidiger aus Kanada, wagt den Sprung über den Atlantik und will in der kommenden Saison Erfolge auf dem Ritten feiern.

Dylan Schives wurde am 1. Juli 2001 in Tilbury, Ontario (Kanada) geboren. Wie viele Kanadier zog es ihn früh zum Eishockey und bei den Chatham-Kent Cyclones sowie den Chatham Maroons sammelte er die ersten Erfahrungen in der schnellsten Mannschaftssportart der Welt. 2018 folgte der Sprung zu die Québec Remparts in die Québec Maritimes Junior Hockey League. Drei Jahre später ging es für den 1,80 Meter großen und 86 Kilogramm schweren Abwehrspieler zu den Prince George Spruce Kings, ehe er sich ins College wagte. Bei SAIT (Southern AB Institute of Tech) und von 2023 bis 2026 bei der University of Windsor zeigte Schives konstant gute Leistungen.

Nun folgt der Sprung über den Atlantik. Bei den Rittner Buam SkyAlps erweitert der Rechtsschütze die Abwehrgarde. Die Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath freuen sich auf ihren Neuzugang: „Dylan ist ein Spieler, den wir früh als ideale Verstärkung für die Rittner Buam SkyAlps identifiziert haben. Er ist ein moderner Verteidiger, der mit großem Einsatz spielt, über gute läuferische Fähigkeiten verfügt und in jeder Situation Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Neben seinen Qualitäten auf dem Eis sind wir überzeugt, dass sein Charakter, seine Professionalität und sein Ehrgeiz, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, hervorragend zu unserer Mannschaft und der Kultur passen, die wir im Verein aufbauen möchten“.

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