Ein Kanadier ergÃ¤nzt das LÃ¶wen-Rudel: Zweijahresvertrag fÃ¼r Cameron Brace

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt arbeiten weiter am neuen Kader für die kommende PENNY DEL Saison 2023/2024.

Nachdem auf der Saisonabschlussfeier weitgehend alle Vertragsverlängerungen bzw. Kader-Abgänge bekanntgegeben wurden, stößt mit dem kanadischen Angreifer Cam Brace nun der erste Neu-Löwe zum Team aus der Mainmetropole.

Sportdirektor, Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist mit Cam Brace einen Importspieler aus der schwedischen ersten Liga zu verpflichten.

Cam konnte sich, nach einem Engagement in Dänemark, einen Platz in Schweden, der derzeit stärksten Liga in Europa, erarbeiten, was für seine Qualität und Professionalität spricht. Cam ist nach wie vor ein hungriger Spieler, der viel Potential mitbringt, um in der PENNY DEL sowohl in seiner gesamten Performance als auch im Scoring ein Ausrufezeichen zu setzen.“

Cam Brace: „Ich freue mich sehr, den Sprung in die DEL zu machen und mich dem Team der Löwen Frankfurt anzuschließen. Ich habe nur Gutes über die Organisation und die Fans gehört, die eine tolle Atmosphäre schaffen. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und alle im August zu sehen“

Der 29-jährige Stürmer (RW/C) spielte zuletzt zwei Saisons für das schwedische Team IK Oskarshamn in der Swedish Hockey League und schloss die Saison 2022/2023 mit 28 Scorerpunkten (11 Tore/17 Assists) in 51 Hauptrunden-Spielen ab, womit er im Top-Scorer-Ranking seines Teams auf dem fünften Platz stand.

Bis 2018/2019 spielte der Kanadier ausschließlich in seinem Heimatland, bevor er sich zur Spielzeit 2019/2020 den Herning Blue Fox aus Dänemark anschloss, für die er bis 2020/2021 in der Metal Ligaen auflief.

Karrierestatistik von Cameron Brace

