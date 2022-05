Ein â€žKÃ¤mpferâ€œ hat verlÃ¤ngert – Florian Seelmann weiter im Trikot der Mammuts

Schongau. (PM Mammuts) Eine Mannschaft lebt von unterschiedlichsten Spielertypen, deren optimale Zusammensetzung am Ende den Unterschied und durch ihren Input eine Gruppe von Spielern...

Schongau. (PM Mammuts) Eine Mannschaft lebt von unterschiedlichsten Spielertypen, deren optimale Zusammensetzung am Ende den Unterschied und durch ihren Input eine Gruppe von Spielern erst zum Team machen.

Florian Seelmann ist der Typ Spieler, der unheimliche Energie in die Mannschaft einbringt, nie aufgibt und unermüdlich für den Erfolg rackert und durch diesen Einsatz auch seine Kameraden mitreißt – ein Kämpfer – ein „Warrior“ im Team der Mammuts.

Und obwohl der 23jährige Stürmer es versteht seinen 190 cm Körper gewinnbringend einzusetzen und immer da zu finden ist, wo es auch weh tut – nur 28 Strafminuten in 40 Partien beweisen, dass er das zwar hart, aber durchaus sportlich fair praktiziert.

Schongaus Teammanager Martin Resch ist froh über die sofortige Zusage des jungen Werdenfelsers für die dritte Saison bei den Schwarz-Gelben – ist seine kompromisslose Spielweise ein weiterer wichtiger Baustein im Projekt Team 2022-2023.

Beigetragen zur frühzeitigen Zusage hat dabei nicht nur die erfolgreiche abgelaufene Saison der Mammuts, sondern dass sich Florian Seelmann sichtlich wohl fühlt im Team, dem er seit der Saison 2020 angehört.

Seine Nachwuchszeit durchlief der Stürmer in seinem Heimatverein, dem SC Riessersee. War dann für eine Saison in der nordamerikanischen WSHL unterwegs, um dann beim Höchstadter EC eine Oberligasaison zu bestreiten. Wegen der Ausbildung kehrte er 2020 in die Heimat zurück und ist seitdem bei der EA Schongau in der Bayernliga im Einsatz.

In der abgelaufenen Saison brachte der Stürmer in 40 Partien für die EAS neben seinem kämpferischen Element auch gute 14 Tore – darunter ein Shorthander (Unterzahltreffer) und 3 Powerplaytreffer, sowie 19 Vorlagen für die erfolgreiche Saison der Mammuts ein.