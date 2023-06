Ein junger Kanadier für den Sturm der Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben hoch erfreut die Verpflichtung des kanadischen Angreifers Adam Capannelli bekannt. Adam wurde am 17. Mai 1999 in...

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben hoch erfreut die Verpflichtung des kanadischen Angreifers Adam Capannelli bekannt.

Adam wurde am 17. Mai 1999 in Montreal geboren und verbrachte seine Jugend ebenfalls auf der anderen Seite des Atlantiks. Nachdem er diverse Jugendteams in Kanada durchlief, folgte 2016/17 der Wechsel in die QMJHL zu den Moncton Wildcats. Bereits in der Vergangenheit agierten einige ehemalige Legionäre der Wipptal Broncos in der bekannten kanadischen Jugendliga, wie beispielweise Mathieu Lemay oder Ben Duffy. In seiner Debutsaison sammelte Capannelli 25 Punkte (5 Tore und 20 Assists) in 66 Partien. In der Saison 2017/18 folgten 23 Punkte in 42 Begegnungen und in der Saison 2018/19 stolze 47 Scorerpunkte (17 Tore und 30 Assists) in 59 Partien. Ab der Saison 2019/20 war das Coronavirus ein ständiger Begleiter im Sport, vor allem die Jugendmeisterschaften in Amerika und Kanada waren hart davon betroffen.

In den Folgesaisonen brachte es der Linksschütze somit nur auf 40 Einsätze, wobei der Angreifer ab der Saison 2020/21 in die Studentenliga (USports) wechselte. Noch während der Saison 2021/22 folgte der erste Wechsel nach Italien. Bei Varese konnte der 24-Jährige 6 Tore und 8 Assists in 6 Partien verbuchen. Zur Saison 2022/23 wechselte der Kanadier dann erstmals nach Südtirol und heuerte bei den Icebears in Toblach an. Hier ließ er seine ganze Klasse aufblitzen und erzielte in nur 22 Partien 57 Punkte (20 Tore und 37 Assists).

Wie sein Name bereits verrät, hat Capannelli italienische Wurzeln. Nachdem er bereits für einige Zeit in Italien aktiv ist, könnte er im Laufe der Saison den italienischen Pass erhalten und somit als Italiener gewertet werden.

Adam Capannelli ist 178 cm groß, bringt stolze 94 Kilogramm auf die Waage und wird in der kommenden Saison mit der Nummer 29 auflaufen.

