Ein JubilÃ¤um zum Auftakt: „Killer“ Steinmann streift zum 100. Mal das Trikot der Piranhas Ã¼ber

Artikel anhören Rostock. (PM Piranhas) Für einen Spieler der Rostock Piranhas ist das erste Ligaspiel auf heimischem Eis ein ganz besonderes. Kilian Steinmann, auch...

Artikel anhören Artikel anhören

Rostock. (PM Piranhas) Für einen Spieler der Rostock Piranhas ist das erste Ligaspiel auf heimischem Eis ein ganz besonderes.

Kilian Steinmann, auch Killer genannt, läuft zum 100. Mal im Trikot der Piranhas auf. Der Gegner ist der Herner Miners EV, in dessen Reihen zwei bekannte Gesichter auflaufen. Stephane Döring und Oto Jeschke wechselten im Sommer an den Gysenberg. Die Gäste sind kein einfacher Auftaktgegner. Seit 2009 trafen sie 33 Mal auf die Piranhas und erzielten 24 Siege mit 159 Toren. Dies wollen die Piranhas in dieser Saison verhindern. Der Puck fällt zur gewohnten Futterzeit um 19.00 Uhr. Der Herner EV steht bereits heute im Auftaktspiel gegen die Hammer Eisbären auf dem Eis und Michel Ackers konnte das erste Tor der Oberliga Saison erzielen.

Der erste Gradmesser für die Rostocker für die neue Saison wird das erste Auswärtsspiel am Freitag sein. Um 19.30 Uhr geht es um den Sieg gegen den EVD Füchse Duisburg, welche die Experten der Liga auf gleichem Niveau wie die Piranhas sehen. Aber auch die Füchse haben in der Spielbilanz seit 2003 die Nase vorn. Seien wir gespannt. Natürlich werden die Rostocker Fans aus der Ferne die Daumen drücken. Mögen die Spiele beginnen.

5095 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten