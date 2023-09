Ein hinter den Kulissen solides und dynamisches Fribourg-GottÃ©ron will sich auch auf dem Eis behaupten

Artikel anhören Fribourg. (PM HCFG) Am Montag, den 4. September 2023, hat die HC Fribourg-Gottéron AG seine Medienkonferenz zur Saisoneröffnung abgehalten. Präsident Hubert Waeber,...

Fribourg. (PM HCFG) Am Montag, den 4. September 2023, hat die HC Fribourg-Gottéron AG seine Medienkonferenz zur Saisoneröffnung abgehalten.

Präsident Hubert Waeber, Generaldirektor John Gobbi, General Manager und Trainer Christian Dubé, Ausbildungschef Mario Antonelli und der Manager Communication & Brand Marc-André Berset stellten den Medien die Entwicklungen und Ambitionen des Vereins vor.

Dynamisch auf allen Ebenen

Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich über die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Struktur. Wie Hubert Waeber betonte, ist der Weg, der in den letzten Jahren zurückgelegt wurde, gewaltig. Konsequenterweise konnte der Verein diesen Sommer einen weiteren Schritt nach vorne machen.

Zunächst einmal innerhalb der Struktur mit der Schaffung der Abteilung Communication & Brand. Zudem wurde das Zuschauererlebnis bei den Spielen verbessert. Das gesamte gastronomische Angebot wurde ausgebaut, mit der neuen Bar „La Griffe“ als Höhepunkt.

John Gobbi, Generaldirektor, zeigte sich sehr erfreut über die 7500 verkauften Saisonkarten (ein neuer Rekord) sowie über die Treue der Sponsoren des Vereins, welche die ungebrochene Begeisterung rund um Fribourg-Gottéron belegen.

Um die Nähe zu seinen Fans und seine lokale Verankerung zu pflegen, stehen mehrere Aktivitäten des Vereins auf dem Programm. Ein Höhepunkt ist der Big Day am 9. September. Anlässlich des offiziellen Saisonstarts erhalten die Fans ein kostenloses Mittagessen und können an zahlreichen Attraktionen teilnehmen. Weitere Veranstaltungen sind in der Folgezeit geplant.

Parallel dazu entwickelt sich das Geschäftsmodell des Vereins mit einem starken Wachstum der Events ausserhalb des Spielbetriebs in der BCF Arena weiter: Art On Ice kehrt im Februar zurück, und zum ersten Mal werden der Unihockey-Superfinal sowie ein Unterstützungsabendessen für die Juniorenbewegung durchgeführt.

Das Ziel lautet Playoffs

Sportlich will Fribourg-Gottéron wieder auf Kurs kommen. Der General Manager und Trainer Christian Dubé strebt zunächst die Teilnahme an den Playoffs an. Im Frühling wurde die Mannschaft mit erfahrenen und jungen Spielern verstärkt. Christian Dubé, der von Pavel Rosa und Patrick Emond unterstützt wird, ist auch in seiner letzten Saison an der Bande als Trainer und Sportdirektor hoch motiviert.

Christian Dubé weiss um die Bedeutung des Nachwuchses und hat mit dem Ausbildungschef Mario Antonelli vereinbart, dass junge Talente vermehrt an den Trainings der ersten Mannschaft teilnehmen sollen. Ganz allgemein soll die Juniorenbewegung ihre Entwicklung, die auf mehreren ambitiösen Projekten basiert, in Zusammenarbeit mit allen Akteuren des kantonalen Hockeys fortsetzen.

