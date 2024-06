„Ein hervorragender Bully-Spieler, der nicht nur torgefÃ¤hrlich ist, sondern auch die nÃ¶tige HÃ¤rte mitbringt“ – Straubing Tigers verlÃ¤ngern mit dem nÃ¤chsten Importspieler

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute eine weitere Personalie für die Spielzeit 2024/25 bekanntgeben. Der Kanadier Justin Scott bleibt der Offensivabteilung...

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute eine weitere Personalie für die Spielzeit 2024/25 bekanntgeben.

Der Kanadier Justin Scott bleibt der Offensivabteilung der Straubing Tigers erhalten. In der abgelaufenen Saison sammelte der 28-Jährige 45 Punkte – 15 Tore und 30 Assists – für sein Team.

Zur Verlängerung erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers: „Justin ist ein hervorragender Bully-Spieler, der nicht nur torgefährlich ist, sondern auch die nötige Härte mitbringt. Er hat sich in seiner ersten Saison in der PENNY DEL hervorragend in der Mannschaft integriert und sich zu einem unserer Leistungsträger entwickelt. Ich bin begeistert, dass Justin weiterhin bei uns bleiben möchte.“

„Ich freue mich sehr, dass ich nach Straubing zurückkehren werde. Mir gefällt, wie traditionsreich die Stadt und der Club sind. Die Fans machen den Ort sehr besonders und schaffen eindeutig die beste Atmosphäre der Liga. Ich bin stolz, nächstes Jahr wieder für die Straubing Tigers aufzulaufen und mit den Jungs am Erfolg der abgelaufenen Spielzeit anzuknüpfen“, so der Stürmer.

