Ein hart gefÃ¼hrtes Testspiel endet am Ende aus Sicht der Joker mit 2:4

Kaufbeuren. (PM ESVK) Das zweite Vorbereitungsspiel des ESV Kaufbeuren vor heimischer Kulisse stand gegen die österreichische win2day ICE Hockey League Mannschaft Pioneers Vorarlberg an....

Kaufbeuren. (PM ESVK) Das zweite Vorbereitungsspiel des ESV Kaufbeuren vor heimischer Kulisse stand gegen die österreichische win2day ICE Hockey League Mannschaft Pioneers Vorarlberg an.

Headcoach Daniel Jun musste dabei verletzungsbedingt auf Dani Bindels, Max Oswald und Rihards Babulis, sowie krankheitsbedingt auf Cole Sanford und Quirin Bader verzichten. Der ESVK verlor vor 1.060 Zuschauern mit 2:4.

Die Pioneers Vorarlberg starteten deutlich besser in die Partie als der ESVK, was sich durch deutlich mehr gefährliche Torabschlüsse zeigte. Dieser gute Start führte in der Konsequenz zu Führung für die Gäste. In der siebten Spielminute setzte sich Lucas Sowder gegen drei Kaufbeurern durch und überwand Daniel Fießinger flach mit der Rückhand zum 0:1. Fast direkt im Anschluss befand sich Oliver Cooper alleine vor dem Kaufbeurer Goalie, welchem der Schlenzer des gegnerischen Kanadiers auf der Fanghandseite zum 0:2 durchrutschte. Die Joker taten sich schwer, erspielten sich nur wenige gefährliche Torsituationen und brachten sich selbst mit Strafzeiten in Bedrängnis. Erst musste in der neunten Minute Jakob Peukert wegen Hakens auf die Strafbank, mit Ablaufen seiner Strafe dann Marvin Feigl wegen Stockschlags. Beide Unterzahlsituationen blieben ohne Konsequenz für Rot-Gelb. Aber auch ein Powerplay sollte sich für die Joker nicht lohnen, wie in Minute 16 als Ramon Schnetzer eine kleine Strafe wegen Stockschlags erhielt. Es wurde sogar noch ärger in Überzahl, denn ein Querpass von Samir Kharboutli an der blauen Linie wurde von David Keefer abgefangen, welcher die Führung durch einen Schuss durch die Beine von Daniel Fießinger zum 0:3 ausbaute. Mit diesem Spielstand ging es dann in die erste Pause.

Im zweiten Drittel agierte die Mannschaft des ESVK stabiler als im ersten. Somit dauerte es bis zur 27. Spielminute ehe es richtig gefährlich vor einem der Tore wurde. Joey Lewis setzte sich auf der linken Offensivseite durch und spielte zu Premysl Svoboda in der Mitte ab, welcher den Direktschuss wagte. Alex Caffi im Tor der Gäste konnte diesen Versuch zwar blocken, jedoch staubte der einlaufende Bence Farkas letztendlich zum 1:3 ab. Kurz darauf ahndeten die Schiedsrichter einen Stockschlag von David Keefer. Im folgenden Überzahlspiel der Joker wurde es erneut gefährlich für Rot-Gelb. Ein Aufbauversuch wurde zum Bumerang. Brady Gilmour versuchte es vor Daniel Fießinger erneut flach durch die Beine, dieses Mal ließ sich der Kaufbeurer Goalie jedoch nicht überwinden. Ein Überzahltor fiel nicht. In Minute 32 musste Jacob Friend wegen eines unkorrekten Körperangriffs eine kleine Strafe absitzen, das folgende Powerplay brachte dem ESVK jedoch kein Tor ein. Kurz darauf hatten die Joker eine Drangphase in der sie sich in der Offensivzone festsetzen konnten. Belohnen konnten sie sich dafür weiterhin nicht. Sami Blomqvist musste in Minute 38 eine kleine Strafe wegen Hakens absitzen, was kein Tor der Gäste folgen ließ. Mit dem Schlusspfiff des Mitteldrittels gab es zwei kleine Strafzeiten gegen die Pioneers. Jacob Ludegaard musste wegen Haltens, Daniel Woger wegen Hakens in die Kühlbox.

Das Powerplay des ESVK sollte sich gleich zu Beginn des letzten Spielabschnitts lohnen. Sami Blomqvist passte an der blauen Linie zu Jamal Watson, dieser leitete weiter zu Nolan Yaremko auf der rechten Seite, welcher aus spitzem Winkel zum 2:3 traf. Nach diesem Treffer bestand der Spielverlauf fast nur noch aus Strafen für beide Mannschaften aus deren Über- und Unterzahlen keine Treffer folgten. Erst in der 53. Minute sollte es noch etwas Zählbares geben. Ein Querpass in der Kaufbeurer Zone landete beim einlaufenden Ramon Schnetzer, welcher nach dem Einnetzen zum 2:4 noch Daniel Fießinger abräumte. Dies führte zu hartem Eingreifen der Joker und einer ebenso harten Reaktion der Gäste. Aus dieser Situation ergaben sich zwei plus zehn Strafminuten für Lucas Sowder bei den Gästen und ebenso für Jamal Watson auf Seiten des ESVK. In den letzten zwei Minuten zog Daniel Jun noch seine Auszeit und tauschte den Goalie für einen sechsten Feldspieler. Dies führte nicht mehr zum gewünschten Erfolg. Fast mit dem Schlusspfiff tauschten Premysl Svoboda und Julian Metzler noch Nettigkeiten aus, wofür beide vom Eis geschickt wurden. Die Pioneers Vorarlberg setzten sich am Ende mit 2:4 gegen die Joker durch.