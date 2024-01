Ein groÃŸer Schritt Richtung Playoffs: ESC Kempten gewinnt in PeiÃŸenberg mit 3:2

Kempten. (PM ESC) Den Schwung aus dem Derbysieg gegen Ulm mitnehmen, gegen einen Mitbewerber um den direkten Playoffeinzug punkten und Revanche für die knappe...

Kempten. (PM ESC) Den Schwung aus dem Derbysieg gegen Ulm mitnehmen, gegen einen Mitbewerber um den direkten Playoffeinzug punkten und Revanche für die knappe Hinspielniederlage mit 3:4 nehmen.

Jede Menge guter Vorsätze also mit denen sich die Sharks auf den Weg zu den Miners machten. Beide Teams haben aktuell durchaus Sorgen mit der Kaderstärke, zu den Langzeitverletzten in Kempten gesellte sich noch Linus Voit nach seiner Spieldauerstrafe gegen Ulm. Peißenberg musste krankheitsbedingt am Freitag mit elf Feldspielern und einem Torwart in Buchloe antreten, zog sich dort aber achtbar aus der Affäre. Die medizinische Abteilung der Miners leistete über den Samstag wohl hervorragende Arbeit, gegen die Sharks waren die meisten Leistungsträger dann wieder dabei.

Wie zwischen diesen beiden Mannschaften nicht anders zu erwarten ging es sofort mit viel Tempo und ohne großes Abtasten in beide Richtungen. Kempten die aktivere Mannschaft mit mehr Chancen ging nach sechs Minuten auch verdient durch Kokoska in Führung. Jakub Bitomsky aus unmöglichem Winkel baute diese dann zum 0:2 aus. Kempten ließ es nun ein wenig schleifen und kassierte prompt zwei Treffer zum 2:2 Pausenstand. Im zweiten Abschnitt weiterhin viel Tempo, gute Chancen auf beiden Seiten, aber mit Sertl und Nerb auch zwei starke Keeper die nichts zählbares zuließen.

Spielentscheidend waren dann letztendlich mehrere Faktoren. Das starke Unterzahlspiel der Sharks, mit 4 Minuten der Miners gegenüber 16 bei Kempten hatte Peißenberg sehr viel Zeit in Überzahl.

Ein erneut starker Jakob Nerb im Kemptener Gehäuse und ein Siegtreffer von Nikolas Oppenberger der mit einem strammen Schuss genau in den Winkel den 2:3 Siegtreffer erzielte.

Wie schon im Hinspiel lieferten sich die beiden Teams eine tolle Bayernligapartie auf sehr hohem Niveau. Waren die Miners im Hinspiel der glückliche Gewinner so drehten die Allgäuer den Spieß um und nahmen drei ganz wichtige Punkte mit nach Hause. Mit einem sechs Punkte Wocheneide Platz vier in der Tabelle gesichert und dem Playoffplatz ein gutes Stück näher gekommen.

Statistik:

TSV Peißenberg: – ESC Kempten 2:3 (2:2,0:0,0:1)

Tore:

0:1 Kokoska (Ellerbrock,Sillanpää)(7.),

0:2 Bitomsky (Sillanpää,Kokoska)(14.),

1:2 Vogl (Murphy,Frankenberg)(17.),

2:2 Murphy (Frankenberg,Birkner)(18.),

2:3 Oppenberger (Schäffler,Rau)(47.).

Strafminuten:

TSV Peißenberg: 4

ESC Kempten: 16

Beste Spieler:

TSV Peißenberg: Jakub Bitomsky

ESC Kempten: Valentin Hörndl

Zuschauer: 667