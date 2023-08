Ein gelungenes Fest! Haie schlagen den EHC Freiburg 5:3

Artikel anhören Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck startete im Rahmen des Haie Fests erfolgreich in die neue Saison. Gegen den DEL2-Klub Freiburg...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck startete im Rahmen des Haie Fests erfolgreich in die neue Saison.

Gegen den DEL2-Klub Freiburg feierten die Haie einen 5:3-Sieg.

Gut besetzte Ränge, beste Stimmung, ein starker Gegner, und am Ende ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg für die Haie – besser hätte der erste Test für die neue Saison nicht ausfallen können. Die Tiroler waren im ersten Abschnitt die klar bestimmende Mannschaft, und nach 20 Minuten auch verdient mit 2:1 in Führung. Neuerwerbung Kevin Roy traf doppelt, und zeigte beim zweiten Treffer auch, dass er ein feines Händchen besitzt, als er den Freiburg-Verteidiger elegant ins Leere laufen ließ und backhand einnetzte. Zwischenzeitlich konnten die Gäste zum 1:1 ausgleichen.

Im zweiten Drittel konnten die Wölfe, die bereits ihr drittes Testspiel bestritten, die Partie deutlich ausgeglichener gestalten, und kamen in Minute 28. durch Sameli Ventelä zum Ausgleich. Die Haie waren insgesamt weiter leicht überlegen, kamen besonders in Überzahl zu zahlreichen Chancen, konnten aber keinen Treffer mehr verbuchen.

Headcoach Mitch O’Keefe mischte dann im Schlussabschnitt die Reihen etwas durch, die Haie waren weiter sichtlich bemüht, den ersten und einzigen Test auf heimischem Eis für sich zu entscheiden. In der 48. Minute ließ dann Heimkehrer Luis Ludin die Fans in der Halle jubeln. Der Ex-Freiburger (vor 3 Jahren bei den Wölfen) staubte nach guter Vorarbeit von Senna Peeters zum 3:2 ab. Weil die Wölfe kurz vor Schluss wieder ausgleichen konnten benötigte es den MVP der letzten Saison, um die Haie wieder auf die Siegerstraße zu bringen. Brady Shaw schloss eine schöne Kombination über Dario Winkler und Corey Mackin aus kurzer Distanz zur neuerlichen Führung ab. Das 5:3 (EN) durch Corey Mackin war dann noch zum Drüberstreuen.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie liefert beim 5:3-Sieg gegen den EHC Freiburg eine über weiter Strecken starke Vorstellung ab, wobei noch viel Arbeit auf Coach O’Keefe und seine Truppe wartet. Der nächste Testauftritt der Haie steigt beim Vinschgau Cup am 26.08. (Nürnberg Ice Tigers) und am 27.08. (EHC Ingolstadt) in Latsch in Südtirol.

HC TIWAG Innsbruck–Die Haie – EHC Freiburg Wölfe 5:3 (2:1, 0:2, 3:1)

Tore: Roy (14., 20.), Ludin (48.), Shaw (59.), Mackin (60./EN) bzw. Hahn (16.), Ventelä (29.), Nirschl (58.);

