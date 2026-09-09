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Rittner Buam SkyAlps

Ein gebrauchtes Testspiel für die Rittner Buam SkyAlps

9. September 20261 Mins read35
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Dylan Schives - © Max Pattis
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Feltre. (PM Buam) Für die Rittner Buam SkyAlps stand am Dienstagabend das Testspiel gegen den HC Asiago in Feltre auf dem Programm.

Dabei fanden die Blau-Roten nie richtig ins Spiel und mussten sich klar mit 0:6 geschlagen geben.

Gegen den Ligakonkurrenten der Alps Hockey League waren gerade einmal eineinhalb Minuten gespielt, da gingen die „Stellati“ schon durch ihren Kapitän José Magnabosco in Führung (1.31). Alessandro Parco legte im Powerplay das 2:0 nach (8.45), Filippo Rigoni ließ knapp eine Minute später das 3:0 folgen (10.05). Noch vor der ersten Drittelpause ließ Parco, erneut in Überzahl, das 4:0 folgen (16.04). Das erste Drittel war aus Sicht der Rittner Buam SkyAlps also missglückt und auch im zweiten fingen sich Simon Kostner & Co. zwei weitere Gegentore. Dieses Mal trafen Tommaso Traversa (34.04) und Nicholas Porco (37.05), wobei letzterer sogar während eines Rittner Powerplays traf. Das Schlussdrittel blieb torlos und die Rittner Buam SkyAlps mussten sich klar geschlagen geben.

Wiedergutmachung steht am Freitagabend auf dem Programm. Dann findet in der Ritten Arena das letzte Testspiel der Vorbereitung statt. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit dem EC Tölzer Löwen aus der deutschen Oberliga, gegen die die Rittner Buam erst vor wenigen Wochen mit 2:8 verloren haben.

HC Asiago – Rittner Buam SkyAlps 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)
Tore: 1:0 Magnabosco (1.31), 2:0 Parco (8.45/PP1), 3:0 Rigoni (10.05), 4:0 Parco (16.04/PP1), 5:0 Traversa (34.04), 6:0 Porco (37.05/SH)

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