Kempten. (PM ESC) Sven Curmann brachte es nach dem Spiel gewohnt nüchtern und sachlich auf den Punkt.

„Wir haben es heute nicht geschafft unser Spiel aufs Eis zu bringen. Es sind zwei ähnliche Mannschaften die über Kampf und Leidenschaft ins Spiel kommen und wir haben es heute gar nicht geschafft mental in das Spiel zu finden. Das ist bitter und wir haben es uns anders vorgestellt. Ich mache meiner Mannschaft aber überhaupt keinen Vorwurf, wir haben in den letzten Wochen viel Kraft und Emotionen auf dem Eis gelassen. Wir hätten heute wahrscheinlich noch ewig spielen können und es wäre nicht besser geworden. Ich werde das jetzt in den nächsten Tagen aufarbeiten und dann werden wir auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen.“

Alles was die Allgäuer noch am Freitag in Miesbach zum Auswärtssieg aufs Eis brachten vermisste man am Sonntagabend in der Partie gegen den wiedererstarkten EHC Klostersee. Nikolas Oppenberger und Tomas Kulhanek mussten mit Blessuren vom Freitagsspiel pausieren. Dafür rückte Nikolai Streif wieder ins Team, er war zuletzt mit Förderlizenz beim Kooperationspartner Sonthofen unterwegs.

Die besten Chancen das Spiel zu gewinnen boten sich für die Sharks im ersten Drittel, dieses hätte man bei konsequenter Chancenverwertung mit zwei oder drei Toren Vorsprung beenden können, dann wäre es ein anderes Spiel gewesen. Stattdessen fing man sich nach der Führung durch Max Miller kurz vor Drittelende noch den 1:1 Ausgleich der Gäste ein und nur zwei Minuten nach der Pause geriet man erstmals in Rückstand. Diesen konnte Christopher Mitchell noch ausgleichen, das war es dann aber auch. Klostersee nahm die Zügel mehr und mehr in die Hand und kontrollierte das Spiel. Kempten fand zu keinem Zeitpunkt mehr in die Partie. Es lief nicht viel zusammen und drei weitere Treffer der Gäste waren die Konsequenz. Ein gebrauchter Abend den das Team von Sven Curmann erlebte endete mit der deutlichen 2:5 Niederlage. Nun gilt es unter der Woche die Begegnung aufzuarbeiten und das Team für die schwere Aufgabe am Freitag auswärts in Dingolfing einzustellen.

Statistik:

ESC Kempten – EHC Klostersee 2:5 (1:1,1:2,0:2)

Tore:

1:0 Miller (Mitchell,Schirrmacher)(17.),

1:1 Dengl (Quinlan,Bosecker)(20.),

1:2 Gaschke (Spieß,Baumhackl)(22.),

2:2 Mitchell (Kokoska,Rau)(27.),

2:3 Spies (Quinlan)(39.),

2:4 Bosecker (Haloda,Kroner)(43.),

2:5 Walz (Dengl,Haloda)(48.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 17

EHC Klostersee: 12

Beste Spieler:

ESC Kempten: Christopher Mitchell

EHC Klostersee: Kelvin Waltz

Zuschauer: 829

