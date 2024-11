Ein gebrauchter Abend fÃ¼r die Haie gegen den VSV

Innsbruck. (PM Haie) Herbe Klatsche für den HCI. Die Haie verlieren in der TIWAG Arena gegen den VSV mit 0:6. HC TIWAG Innsbruck-Die Haie...

Innsbruck. (PM Haie) Herbe Klatsche für den HCI. Die Haie verlieren in der TIWAG Arena gegen den VSV mit 0:6.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC iDM Wärmepumpen VSV

Das erste Drittel verläuft großteils ausgeglichen, mit einem Chancenplus für die Gäste aus Villach. Die Haie haben durch Patrick Grasso und Ryan Valentini zwar die ersten Möglichkeiten, in Minute fünf geben die Adler dann aber ihren ersten Warnschuss ab. Haie-Goalie Markus Gratzer reagiert gegen VSV-Topscorer John Hughes aber hervorragend. Zwei Minuten später steht es dann 0:1. Van Nes bringt die Gäste in Führung. Die Haie nehmen die Challenge wegen einer vermeintlichen Torhüterbehinderung, doch die Refs geben das Tor. Zudem gibt’s eine zwei Minutenstrafe für den HCI weil die Challenge nicht erfolgreich war. Das Powerplay überstehen die Tiroler, auch weil sich die Villacher nach einer Minute durch ein Foul selbst schwächen. Die größte Chance der Haie im ersten Drittel findet Yushiroh Hirano vor, der aber aus kurzer Distanz verzieht. Die Adler tauschen übrigens kurz vor Drittelende den Goalie. J.P. Lamoureux macht Platz für Lukas Moser.

Die Haie legen im Mitteldrittel einen Horror-Start hin, kassieren drei Tore innerhalb von zweieinhalb Minuten. Hancock, Lanzinger und wieder Hancock (im Powerplay) sorgen nach 25 Minuten für klare Verhältnisse. Cracks und Fans in der TIWAG Arena sind geschockt, und die Adler hören nicht auf. Lanzinger stellt in Minute 31 im Powerplay auf 0:5. Sinnbildlich für diesen Abend das 0:6 für den VSV drei Minuten später. Rauchenwald bringt die Scheibe zur Mitte, trifft den Schlittschuh eines HCI-Spielers, und die fliegt von dort in hohem Bogen über Gratzer in die Maschen. Auf der anderen versuchen die Haie offensiv gefährlich zu werden, haben ihrerseits aber Pech, treffen drei Mal nur Stange oder Latte.

Die Geschichte des Schlussdrittels ist schnell erzählt. Die Villacher spielen die Partie trocken herunter, die Haie bringen sie mit Anstand zu Ende, Tore fallen keine mehr. Der HCI verliert aufgrund eines schrecklichen zweiten Drittels gegen den VSV mit 0:6. Am kommenden Sonntag wartet der schwere Gang nach Salzburg zum Meister.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC iDM Wärmepumpen VSV (0:1,0:5,

Torfolge: 0:1 van Nes (8.), 0:2 Hancock (22.), 0:3 Lanzinger (23.), 0:4 Hancock (25./PP1), 0:5 Lanzinger (31./PP1) 0:6 Rauchenwald (34.);

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV