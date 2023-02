Ein gebrauchter Abend; Eifel-Mosel BÃ¤ren verlieren bei Eintracht Frankfurt mit 5:1

Bitburg. (PM EMB) Es gibt Spiele da will nicht viel gelingen und wenn dann die wenigen Chancen die man hat auch nicht zum Erfolg...

Bitburg. (PM EMB) Es gibt Spiele da will nicht viel gelingen und wenn dann die wenigen Chancen die man hat auch nicht zum Erfolg führen, verliert man am Ende des Tages diese Spiele. So erging es den Bären auch beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt.

Von Beginn an zeigten die heimischen Adler mehr Präsenz und Spielfreude. Das Team von Trainer Michal Janega wirkte pomadig und behäbig. Folgerichtig fiel in der 9. Spielminute das 1:0 für Frankfurt durch Mikhail Polianskii. Der gleiche Spieler erzielte auch das 2:0 in der 17. Minute. Mit dieser verdienten Führung ging es für beide Mannschaften in die 1. Pause. Wachgerüttelt und mit neuer Energie starteten die Bären ins Mitteldrittel. Die Bären erspielten sich nun Torchancen und setzten die Eisadler mächtig unter Druck. Leider kam aus Sicht der Bären nichts zählbares heraus. Was noch mehr schmerzte war das 3:0 (32.) durch Martin Pluchta. Trainer Janega nahm unmittelbar nach dem Treffer eine Auszeit um nochmals auf die Mannschaft einzuwirken. Hoffnung keimte auf als Lukas Föhr das 3:1 (33.) erzielte. Vom Treffer beflügelt gaben die Bären weiter Vollgas und hätten den Anschlusstreffer zum 3:2 verdient gehabt. Jedoch fiel im 2. Drittel kein weiteres Tor und die Bären mussten mit einem 3:1 Rückstand ins letzte Drittel starten. Hier wollten die Bären nochmal alles in die Waagschale werfen. Mit dem 4:1 (47.) durch Sartorius wurde diesem Unterfangen aber jeglicher Wind aus den Segeln genommen. Sicherlich war noch genügend Spielzeit auf der Uhr aber mit dem 4:1 war das Spiel letztendlich entschieden. Dennoch gaben sich die Bären nicht auf aber spätestens mit dem 5:1 (55.) durch Polanskii war die Niederlage besiegelt. Die Bären wurden am Ende mit Applaus und Gesängen von den mitgereisten Fans verabschiedet.

Letztendlich ist der Sieg der Frankfurter verdient. Die Bären waren im 1. Drittel nicht wirklich auf dem Eis und bereits hier wurde der Grundstein für die Niederlage gelegt. Dies änderte sich allerdings ab dem Mitteldrittel wobei mehr wie das Ehrentor durch Lukas Föhr nicht drin war. Positiv erwähnen sollte man aber, dass die Bären kein Gegentor in Unterzahl kassierten. Auch Torhüter Daniel Petry wusste wieder zu überzeugen. Im Kampf um die Plätze fürs Finalturnier war die Niederlage ein Rückschlag. Dennoch haben die Bären alles noch in eigener Hand auch wenn aktuell „nur“ der 5. Tabellenplatz zu Buche steht. Bereits nächsten Sonntag reisen die Bären nach Darmstadt.

Tore:

1:0 (9.) Mikhail Polianskii (Robin Köfer, Benjamin Stehl)

2:0 (17.) Mikhail Polianskii (Martin Puchta)

3:0 (32.) Martin Pluchta (Robin Köfer, Daniel Karpov)

3:1 (33.) Lukas Föhr (Lukas Golumbeck, Bastian Arend)

4:1 (47.) Janosch Sartorius (Sven Rothemund, Alexander Zislin)

5:1 (55.) Mikhail Polianskii

