Ein ganz besonderer Eishockeytag: Weißwassers U15 empfängt Gäste aus Kanada

Weißwasser. (PM Jungfüchse) Ein ganz besonderer Spieltag liegt hinter der U15: In der Eisarena Weißwasser durften die Lausitzer Jungfüchse am vergangenen Mittwoch ein Select Team aus Québec begrüßen.

Die kanadische Mannschaft befindet sich derzeit auf einer Europareise und legte auf dem Weg von Berlin nach Tschechien einen Zwischenstopp in der Lausitz ein. Es entwickelte sich ein internationaler Vergleich, der allen Beteiligten in besonderer Erinnerung bleiben dürfte.

Doch bevor es für die Gäste aus Kanada auf das Eis ging, stand zunächst ein ganz besonderer Ausflug auf dem Programm. Nachwuchstrainer Ivo Flöter führte das Team durch den UNESCO-Welterbe Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Dabei wurde die Parkanlage natürlich nicht nur zu Fuß erkundet, sondern sportlich auf dem Fahrrad. So erhielten die kanadischen Gäste einen ersten Eindruck von der Region und konnten gleichzeitig ein Stück Lausitzer Kultur und Geschichte kennenlernen.

Für das Trainerteam war die Partie ebenfalls ein besonderer Moment: Neu-Cheftrainer Elias Schenk und Co-Trainer Sebastian Klenner standen erstmals gemeinsam bei der U15 an der Bande.

„Unser Team hat das gestern sehr gut gemacht und mit einer starken Leistung überzeugt. Das 5:0 ist heute aber eher zweitrangig. Unsere Gäste sind mit einem jüngeren Jahrgang angereist und haben gegen unsere teilweise bis zu zwei Jahre älteren Spieler hervorragend dagegengehalten“, ordnete Neu-Cheftrainer Elias Schenk die Partie ein.

Einen besonderen Rahmen erhielt der internationale Vergleich durch den Besuch von Weißwassers Oberbürgermeisterin Katja Dietrich. Gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden des Eissport Weißwasser e.V., Bernard Stefan, übernahm sie das traditionelle Eröffnungsbully.

Im Anschluss richtete Katja Dietrich ihre Grußworte an beide Mannschaften und die Zuschauer, und das gleich in drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch. Mit Blick auf die französischsprachige Mehrheit des Teams aus Québec war dies eine besondere und wertschätzende Geste, die den internationalen Charakter dieser Begegnung eindrucksvoll unterstrich.

Die Lausitzer Jungfüchse bedanken sich herzlich bei ihren Gästen aus Québec für den Besuch in Hockeytown Weißwasser. Neben dem sportlichen Vergleich war es vor allem die Begegnung zwischen zwei Eishockeykulturen, die diesen Tag besonders gemacht hat.

Die Lausitzer Jungfüchse wünschen dem Team aus Québec weiterhin eine erlebnisreiche Europareise mit vielen schönen Momenten auf und neben dem Eis.

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