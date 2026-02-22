Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
„Ein FÃ¼hrungsspieler, der auch auÃŸerhalb des Eises sehr wichtig fÃ¼r uns ist“ – Schwenninger Wild Wings kÃ¶nnen den nÃ¤chsten StÃ¼rmer halten

22. Februar 20261 Mins read162
Kyle Platzer von den Schwenninger Wild Wings - Â© Marco Leipold / City-Press
Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Wild Wings kÃ¶nnen eine weitere wichtige Personalie fÃ¼r die kommende Saison unter Dach und Fach bringen.

Mit Kyle Platzer bleibt ein Spieler am Neckar, der sich nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine zu einer bedeutenden StÃ¼tze entwickelt hat.

Der ehemalige Draft Pick der Edmonton Oilers kam 2023 aus dem finnischen JyvÃ¤skylÃ¤ nach Schwenningen und war mit 52 Scorerpunkten in seiner ersten Saison direkt ein entscheidender Faktor fÃ¼r die direkte Qualifikation zum Viertelfinale. Doch nicht nur in Sachen Scoring ist der RechtsschÃ¼tze ein absoluter Faktor. Kein anderer Spieler im Kader sprintete in dieser Saison beispielsweise hÃ¤ufiger als Platzer, der bislang 27.728 Meter in hÃ¶chstem Tempo zurÃ¼cklegte. Hinzu kommt eine Bullyquote von mehr als 50 Prozent. All das unterstreicht die herausragende Arbeitseinstellung des Kanadiers.

â€žIch schÃ¤tze den Club und den gesamten Staff drumherum wirklich sehr. Unsere Kabine macht mir unheimlich viel SpaÃŸ und ich bin davon Ã¼berzeugt, dass wir als Team noch lange nicht am Optimum angekommen sind. Deshalb freue ich mich sehr darauf, mit den Jungs weiter hart zu arbeiten und als Gruppe noch besser zu werden. Die groÃŸartige UnterstÃ¼tzung unserer Fans wird dabei immer eine ganz entscheidende Rolle spielenâ€œ, blickt Kyle Platzer auf die Zukunft in Schwenningen voraus.

Wild Wings GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Stefan Wagner weiÃŸ um die Bedeutung des MittelstÃ¼rmers: â€žKyle Platzer ist ein FÃ¼hrungsspieler, der auch auÃŸerhalb des Eises sehr wichtig fÃ¼r uns ist. Durch seine Bereitschaft immer wieder den einen Schritt mehr zu gehen, hat er in unserem Club und innerhalb der Mannschaft eine unheimlich hohe WertschÃ¤tzung und Akzeptanz. Gerade auch fÃ¼r unsere jungen Spieler nimmt er eine Vorbildfunktion ein. Wir freuen uns, dass er den gemeinsamen Weg auch in der kommenden Spielzeit mit uns gehen wird.â€œ

