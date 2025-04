Ein finnischer Wirbelwind sagt WeiÃŸwasser TschÃ¼ss

Weißwasser O./L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse müssen sich zur kommenden Saison von einem ihrer torgefährlichsten und beliebtesten Spieler verabschieden: Roope Mäkitalo wird eine neue Herausforderung annehmen und den Verein nach vier erfolgreichen Jahren verlassen.

Der damals 22-jährige finnische Stürmer kam 2021 nach Weißwasser und entwickelte sich in seiner ersten Station außerhalb Finnlands sofort zu einem Leistungsträger. Mit seiner Schnelligkeit, Technik und seinem unermüdlichen Einsatz begeisterte er nicht nur die Fans, sondern prägte auch das Spiel der Füchse maßgeblich. In 210 Partien erzielte er starke 186 Scorerpunkte, darunter 74 Tore und 112 Assists.

Seine Qualitäten gingen jedoch weit über seine Statistiken hinaus. Als absoluter Teamplayer und Vorbild auf sowie neben dem Eis war Roope eine Schlüsselfigur in der Mannschaft und bereicherte den gesamten Eishockeystandort Weißwasser mit seiner Professionalität und seinem Engagement.

Jens Baxmann, sportlicher Leiter der Lausitzer Füchse, zeigt sich dankbar: „Roope hat in den letzten vier Jahren eine tragende Rolle in unserem Team gespielt. Sein Einsatz, seine Leidenschaft und seine Qualität haben ihn zu einem Fanliebling gemacht. Wir hätten ihn sehr gern weiter in Weißwasser gesehen, doch wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste. Die Tür in Hockeytown steht ihm immer offen.“

Die Lausitzer Füchse bedanken sich herzlich bei Roope Mäkitalo für seine Verdienste und wünschen ihm sportlich wie privat viel Erfolg und alles Gute!

