Ein erfahrener Center für Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben ihre Suche nach einem Center beendet und mit Rourke Chartier den gesuchten Baustein für die Offensive gefunden.

Der 29-jährige Kanadier wechselt vom HK ZSKA Moskau aus der KHL nach Dresden und bringt jede Menge Erfahrung aus Nordamerika mit.

Chartier absolvierte in seiner Karriere unter anderem 56 Spiele in der NHL für die San Jose Sharks und Ottawa Senators sowie über 200 Partien in der American Hockey League (AHL). In der vergangenen Saison stand er zunächst für Kunlun Red Star und anschließend für den HK ZSKA Moskau in der KHL auf dem Eis. Chartier wird bei den Eislöwen die Rückennummer 14 tragen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „In den letzten Wochen haben wir viele Gespräche mit unterschiedlichen Spielern geführt. Nun bekommen wir die qualitativ notwendige Verstärkung auf der Mittelstürmerposition. Rourke ist ein kompletter Center mit viel Erfahrung, der Verantwortung übernimmt und in entscheidenden Momenten Ruhe ins Spiel bringt. Er hat in starken Ligen gespielt und kennt Drucksituationen – genau das brauchen wir in unserer aktuellen Lage.“

Rourke Chartier: „Ich weiß, wo das Team steht. Es ist keine einfache Situation, aber genau das hat mich gereizt. Es ist eine spannende Herausforderung, und ich will helfen, dass wir als Mannschaft stabiler werden und in die richtige Richtung gehen. Erfolg passiert nicht über Nacht, aber ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir Schritt für Schritt besser werden.“

Seine Karriere in Zahlen

