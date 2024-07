„Ein dynamischer, technisch starker StÃ¼rmer, der Ã¼ber einen guten Schuss verfÃ¼gt“ – Schanzer Panther holen Myles Powell aus der Hockey Allsvenskan

Powell für die Panther Ingolstadt. (PM ERC) Noch mehr Offensiv-Power für den ERC Ingolstadt. Myles Powell geht ab sofort für die Blau-Weißen in der...



Myles Powell geht ab sofort für die Blau-Weißen in der PENNY DEL auf Torejagd. Der 29-Jährige wechselt vom schwedischen Club IF Björklöven zu den Oberbayern und erhält einen Einjahresvertrag.

In der vergangenen Saison war der Rechtsschütze mit 43 Punkten in 41 Hauptrundenspielen Topscorer des Teams aus dem Nordosten Schwedens und gemessen am Punkteschnitt pro Spiel unter den Top-Sechs der Allsvenskan.

„Myles ist ein dynamischer, technisch starker Stürmer, der über einen guten Schuss verfügt. Nicht umsonst hatte er in der Vorsaison bei seinen Torschüssen eine Erfolgsquote von über 21 Prozent“, sagt Sportdirektor Tim Regan, der zudem die Spielübersicht und Handlungsschnelligkeit Powells schätzt. „Er kann als Center und auf dem Flügel eingesetzt werden und verleiht uns dadurch noch mehr Variabilität im Angriff.“

Powell spielte nach seiner Juniorenzeit zunächst vier Jahre lang in der US-Collegeliga NCAA. Am Rochester Institute of Technology war er drei Spielzeiten lang Teamkollege von ERC-Neuzugang Abbott Girduckis und gewann zwei Meisterschaften.

Seine ersten Profi-Stationen waren in der nordamerikanischen AHL (22 Spiele, vier Punkte) und ECHL. In dieser verbuchte der Angreifer durchschnittlich nahezu einen Punkt pro Spiel. Seit der Saison 2021/22 ist Powell in Schweden aktiv. Mit HV71 Jönköping gelang ihm gleich in seiner ersten Europa-Spielzeit der Aufstieg in die schwedische Topliga SHL. Dort stand er 2022/23 für IK Oskarshamn 53 Mal auf dem Eis (16 Scorerpunkte), ehe er sich vor der vergangenen Saison Björklöven anschloss.