Ein Drittel verpennt: Nach 1:4-Pleite schimpft ein „sehr enttäuschter“ Trainer Abstreiter: „Jeder muss sich selbst hinterfragen“

Bonn. (PM MagentaSport) Auf einen ordentlichen Auftakt gegen die USA, trotz 3:6-Niederlage, folgt für Deutschland bei der U20-WM ein ernüchterndes 1:4 gegen die Slowakei.

Ausschlaggebend für die letztlich deutliche Niederlage war vor allem das 1. Drittel, als die Abstreiter-Elf 3:19 Torschüsse zuließ und 0:2 zurücklag. Ein „sehr enttäuschter“ Bundestrainer Tobias Abstreiter fand deutliche Worte. „Wir waren nicht aggressiv genug und haben nicht mit der nötigen Leidenschaft gespielt, die du in so einem Spiel brauchst und an den Tag legen musst, damit du auch erfolgreich spielen kannst.“ Jeder müsse sich vor dem Duell mit Schweden (am Montag, ab 19.00 Uhr live und kostenlos) „selbst irgendwo hinterfragen oder sich selbst reflektieren.“

Auch MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner betont: „Natürlich waren die Slowaken schon besser, weil wir ihnen den Raum und die Chancen gegeben haben.“ Erst im 3. Drittel, beim Stand von 0:3, war Deutschland „auf Augenhöhe“, erklärt Ehelechner. Dustin Willhöft erzielte den einzigen deutschen Treffer. Mit 4:10 Toren steht Deutschland nach zwei Spielen am Tabellenende und braucht gegen Schweden oder im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz ein Erfolgserlebnis, um nicht in die Abstiegsrelegation zu geraten.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum zweiten deutschen Gruppenspiel bei der U20-WM gegen die Slowakei präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit der U20-WM am Montag. Ab 19.00 Uhr trifft Deutschland auf Schweden. MagentaSport zeigt die deutschen Gruppenspiele und die Entscheidungen live und kostenlos.

U20 WM, 2.Spieltag: Slowakei – Deutschland 4:1

Bitterer Abend für Deutschland. Ein schwaches 1. Drittel mitsamt 0:2-Rückstand und 3:19 Torschüssen erweist sich gegen abgezockte Slowaken mit einem starken Michael Pradel im Tor als zu große Hypothek. Zwar zeigte sich Deutschland in der Folge offensiv verbessert und verkürzte durch Dustin Willhöft auf 1:3. Anders als gegen die USA kam die Abstreiter-Elf diesmal nicht mehr zurück ins Spiel. Auf Seiten der Slowaken glänzte vor allem Tomas Chrenko per Dreierpack. Damit steht Deutschland nach zwei Spielen noch immer bei 0 Punkten – und gegen Schweden sowie die Schweiz bereits unter Druck.

Highlights des Spiels





Tobias Abstreiter, Trainer Deutschland: „Ich denke, dass wir von Anfang an nicht richtig in die Zweikämpfe reingekommen sind. Die Slowaken haben alle Battles über die ganze Eisfläche für sich entschieden. Wir waren nicht aggressiv genug und haben nicht mit der nötigen Leidenschaft gespielt, die du in so einem Spiel brauchst und an den Tag legen musst, damit du auch erfolgreich spielen kannst. Deswegen war es unterm Strich zu wenig und wir sind alle natürlich sehr enttäuscht.“

…zur 2+2-Strafe für Lenny Boos: „Das war eine unglückliche Situation. Aber grundsätzlich waren wir zu oft auf der Strafbank und das hat zu viel Energie gekostet. Klar, im 2. Drittel haben wir dann ins Spiel gefunden. Aber unterm Strich hat uns das zu viel Energie gekostet, um dann nochmal entschieden zurückzufighten. Das war sehr bitter.“

…wie er die Pause nutzt und worauf er sich gegen Schweden einstellt: „Wir müssen so gut wie möglich regenerieren, uns aber auch mit der Wahrheit konfrontieren. Jeder muss sich selbst irgendwo hinterfragen oder sich selbst reflektieren. Damit müssen wir ehrlich umgehen, damit wir in den nächsten beiden Gruppenspielen gute Leistungen bringen können.“

Patrick Ehelechner, MagentaSport-Experte, zum Spiel: „In den ersten 20 Minuten waren wir ja gar nicht da. Drei Schüsse aufs gegnerische Tor. Natürlich waren die Slowaken schon besser, weil wir ihnen den Raum und die Chancen gegeben haben. Da müssen wir glücklich sein, dass es nur 0:2 stand. Das hat uns im Endeffekt das Spiel gekostet. Im letzten Drittel fand ich schon, dass wir da auf Augenhöhe waren. Dann haben wir zum ungünstigen Zeitpunkt die Strafe bekommen und dann ging’s dahin.“

Verteidiger Carlos Händel: „Wir waren heute nicht so gut wie gestern im Spiel gegen die USA. Wir wollten zu viel und haben deswegen keinen guten Start erwischt. Die Slowaken sind besser ins Spiel gekommen und haben am Ende verdient gewonnen. Wir haben zudem einige unglückliche Strafen genommen und so unseren Schwung verloren. Das müssen wir in den nächsten Spielen besser machen.“

Spielplan U20-WM Vorrunde, Gruppe A

27.12.2025 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – USA 3:6 (1:3, 2:3, 0:0)

27.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Slowakei – Deutschland 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

29.12.2025 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden

30.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Schweiz – Deutschland

U20-WM in den USA live & kostenlos: am Montag gegen Schweden

MagentaSport und MagentaTV bescheren den Eishockeyfans noch mehr Festtage: Die U20-Weltmeisterschaft findet bis zum 6. Januar in den „Twin Cities“ Minneapolis und St. Paul im Eishockey-verrückten US-Bundesstaat Minnesota statt. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vier deutschen Vorrundenspiele und die gesamte k.o.-Phase live und kostenlos für alle. Christoph Fetzer und Christoph Stadtler kommentieren die Partien, Patrick Ehelechner ist als Experte dabei.

Deutschland muss mindestens Gruppen-Vierter werden, um sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Ansonsten droht die Relegation. MagentaSport zeigt alle Entscheidungen live und kostenlos.

Eishockey live bei MagentaSport

Sonntag, 28.12.2025

Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers, Dresdner Eislöwen – EHC Red Bull München

Ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Grizzlys Wolfsburg, Straubing Tigers – Iserlohn Roosters, Pinguins Bremerhaven – Löwen Frankfurt, Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings

Ab 18.45 Augsburger Panther – Adler Mannheim

U20-WM | Start Gruppenphase: live und kostenlos

Montag, 29.12.2025

ab 19.00 Uhr: Deutschland – Schweden

Dienstag, 30.12.2025

ab 20.00 Uhr: Schweiz – Deutschland

