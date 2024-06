Ein Dortmunder Duo spielt auch weiterhin im Eisadler-Trikot!

Dortmund. (PM Eisadler) Knapp 400 Spiele haben beide bisher für die Eisadler Dortmund bestritten! Die Rede ist von Malte Bergstermann und Tommy Kuntu-Blankson und...

Die Rede ist von Malte Bergstermann und Tommy Kuntu-Blankson und beide wollen diese Bilanz auch in der kommenden Saison weiter ausbauen. Der mittlerweile 40-Jährige Malte Bergstermann, gebürtig in Duisburg, wohnt schon seit Jahren in Dortmund und wird nun in seine 11. Spielzeit bei den Eisadlern gegen. An ein Aufhören hat er auch in diesem Sommer keine Gedanken verschwendet. Auch der 31-Jährige Tommy Kuntu-Blankson, gebürtig in Dortmund, wohnt schon länger in Dortmund und geht in seine 8. Saison im Eisadler Trikot. In der letzten Spielzeit führte er das Team als Kapitän an. Somit kann man beide mit Fug und Recht nicht nur als Leistungsträger sondern auch als Dortmunder Eishockey Ur-Gesteine bezeichnen.

Matthias Potthoff, Sportlicher Leiter der Eisadler Dortmund erläutert diese wichtigen Personalien: „Es war unser Wunsch, frühzeitig die wichtigen Verlängerungen mit Tommy und Malte zu vollziehen. Beide sind Identifikationsfiguren unseres Vereins und für das Teamgefüge enorm wichtig. Tommy hat in der letzten Saison als Kapitän eine Führungsrolle eingenommen, Malte war schon immer und ist immer noch ein Leader und ein kämpferisches Vorbild für jeden jungen Spieler. Sie halten die Kabine zusammen und genießen ein hohes Ansehen bei den Jungs sowie beim Trainer. Beide sind flexibel einsetzbar, gelernte Stürmer, die nach ihrer Umschulung in die Verteidigung überzeugen. Die Zusagen der beiden freuen uns enorm.“

Dazu Tommy: „Ich freue mich, weiterhin an der Strobelallee Eishockey zu spielen. Nach dem verlorenen Finale möchte ich mit dem Team und den Fans im Rücken in der neuen Saison alles geben, um den maximalen Erfolg zu erreichen. Hinter den Kulissen wird von den Verantwortlichen gute Arbeit geleistet, um Eishockey in Dortmund noch populärer zu machen. Der Zuschauerzuspruch letzte Saison war überragend, die Entscheidung fiel mir daher nicht schwer. Ich freue mich auf die neue Saison und darauf, unsere Ziele gemeinsam zu erreichen.“

Malte: „Ich freue mich noch immer das Vertrauen der sportlichen Führung zu genießen und der Mannschaft helfen zu können. Es geht voran mit den Eisadlern und besonders das zunehmende Zuschauerinteresse ist der beste Beweis dafür! Es macht große Freude Teil dieser Entwicklung zu sein. Mein Ziel ist es am Ende der Saison eine große Party mit den Fans zu feiern!“

Kaderübersicht

Tor: Lennard Brunnert, Marko Brlic, Nico Menke

Abwehr: Robin Poberitz, Jan Wiechert, Malte Bergstermann, Tommy Kuntu-Blankson

Sturm: Corvin Rosenthal, Ben Busch, Martin Benes