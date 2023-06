Ein DNL-Meister stößt zum Wolfsrudel

Selb. (PM Wölfe) Vom amtierenden DNL-Meister Jungadler Mannheim stößt der 19-jährige Stürmer Vasilii Panov zum Wolfsrudel. Die Porzellanstädter statten den talentierten Nachwuchsspieler mit einem...

Selb. (PM Wölfe) Vom amtierenden DNL-Meister Jungadler Mannheim stößt der 19-jährige Stürmer Vasilii Panov zum Wolfsrudel.

Die Porzellanstädter statten den talentierten Nachwuchsspieler mit einem DEL2-Fördervertrag aus, der für die kommenden beiden Spielzeiten gilt. Der Deutsch-Russe soll sich einen der U21-Plätze im Kader erkämpfen.

DNL-Meister 2022/2023

Vasilii Panov wurde in Tscheljabinsk am Ural, der siebtgrößten Stadt Russlands geboren. Ausgebildet wurde der 19-jährige Deutsch-Russe bei den Löwen Frankfurt sowie den Jungadlern Mannheim, einer der Top-Adressen im deutschen Nachwuchs-Eishockey. Mit dem U20-Team der Jungadler feierte der Linksschütze in der vergangenen Saison auch den Meistertitel in der höchsten deutschen Nachwuchsliga, der DNL. In der Saison 2018/2019 holte er sich bereits den Meistertitel mit dem U17-Team der Mannheimer.

Gute Ausbildung

Headcoach Sergej Waßmiller: „Vasilii Panov hat bei den Jungadlern Mannheim eine sehr gute Ausbildung genossen und ist in der abgelaufenen Saison mit seinem Team Meister in der DNL geworden. Er ist ein guter Mann, der uns in der Breite des Kaders verstärken soll. Wir sind gespannt, wie er sich im Seniorenbereich entwickelt.“

Oberstes Ziel: So viel Eiszeit wie möglich erarbeiten

Nach dem Erreichen der DNL-Meisterschaft steht nun für den 19-jährigen Stürmer der Übergang in den Seniorenbereich an: „Ich möchte meine ersten Schritte im Profibereich machen und bin über einen Spielerberater mit den Selber Wölfen in Kontakt gekommen. Mir war sofort klar, dass ich diese Chance, die mir in Selb geboten wird, nutzen möchte. Zumal ich auch schon Konstantin Melnikov kenne, da wir früher oft gegeneinander und eine Saison bei den Jungadlern Mannheim auch zusammengespielt haben.“ Vollkommen klar ist für Vasilii Panov, dass er die kommenden beiden Jahre vor allem dazu nutzen will und muss, zu lernen und sich weiterzuentwickeln: „Ich möchte noch viel von den anderen Spielern lernen und mir das Vertrauen der Trainer erarbeiten, um dadurch möglichst viel Eiszeit zu bekommen. Mit der Mannschaft möchte ich mindestens einen Platz in den Pre-Playoffs erreichen.“ Sich selbst beschreibt der 19-Jährige als „eher technischen Spieler, der nötigenfalls auch ins 1 gegen 1 gehen kann, ein Auge für den Nebenmann hat und einen guten Pass spielen kann. Privat bin ich ein entspannter Typ, der auch gerne für einen Spaß zu haben ist.“

