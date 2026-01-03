Ein Derbysieg zum Jahresstart: Die Rittner Buam SkyAlps jubeln in Neumarkt

Neumarkt. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps sind mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet.

Bei den Hockey Unterland Cavaliers in Neumarkt setzten sich die Blau-Roten dank eines Doppelpacks von Diego Cuglietta mit 3:1 durch.

WÃ¤hrend bei den Rittner Buam SkyAlps Manuel Ã–hler, Furlong und March in den Kader zurÃ¼ckkehrten, musste Trainer Dave MacQueen auf den angeschlagenen Welychka und den gesperrten Tauferer verzichten, die sich zu den weiter abwesenden Marzolini und Alderson anschlossen. Den besseren Start erwischten auch die Unterland Cavaliers, die nach nicht einmal dreieinhalb Minuten nach einem Konter in FÃ¼hrung gingen, Eriksson versenkte die Scheibe im kurzen Kreuzeck (3.12). Doch Ritten spielte offensiv bemÃ¼hter und erarbeitete sich viele gute Chancen. Eine davon nutzte Cuglietta per Rebound nach March-Schuss auch zum Ausgleich aus (10.06), Graf (6.) und Manuel Ã–hler (18.) blieben hingegen an Unterland-Goalie Foppa hÃ¤ngen. In der 16. Minute scheiterte Unterlands Galimberti hingegen an der Latte, sodass es beim 1:1 nach dem ersten Drittel blieb.

Ins zweite Drittel nahmen die Rittner Buam SkyAlps viel Elan mit und nach einigen SchÃ¼ssen auf das Tor der Gastgeber war es Cuglietta, der nach einer Vorlage von Kevin Fink auf 2:1 fÃ¼r die Blau-Roten stellte (23.13). Dann aber flachte die Partie zusehends ab mit vielen Fehlern, die sich in beide Mannschaften einschlichen. Eine Folge dessen waren auch die ersten Strafen, die ausgeteilt wurde. ZunÃ¤chst war Ritten zwei Mal in Folge in Ãœberzahl auf dem Eis, im Powerplay machten sich aber die Abwesenden im Special Team bemerkbar und die Buam waren ungewohnt ungefÃ¤hrlich. Besser war das Powerplay der Cavaliers, welches trotz einiger gefÃ¤hrlicher SchÃ¼sse aber ohne Folgen fÃ¼r die Rittner Buam blieb.

Im Schlussdrittel waren die Cavaliers gleich ein zweites Mal im Aluminiumpech, als Seniut den Puck an den Pfosten setzte (41.). Danach waren Chancen aber wieder Mangelware, bis Ritten gegen Ende der Partie auf die Entscheidung drÃ¼ckte. ZunÃ¤chst traf Crespi nach einem VorstoÃŸ Ã¼ber die linke Seite das AuÃŸennetz (53.), dann parierte Foppa einen Onetimer von Kostner mit einem sehenswerten Reflex (54.). In den letzten Minuten schwÃ¤chten sich die Cavaliers mit einer Strafe fÃ¼r sechs Mann auf dem Eis selbst und Robert Ã–hler entschied die Partie nach glÃ¤nzender Vorlage von Kostner mit dem 3:1-Endstand (58.27).

FÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps geht es schon am Sonntag mit dem nÃ¤chsten Derby weiter. Dann gastiert der HC Meran Pircher um 18 Uhr in der Ritten Arena.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Hockey Unterland Cavaliers â€“ Rittner Buam SkyAlps 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Tore: 1:0 Eriksson (3.12), 1:1 Cuglietta (10.06), 1:2 Cuglietta (23.13), 1:3 Robert Ã–hler (58.27/PP1)

