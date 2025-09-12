Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga ERSC Amberg Ein Derby in der Vorbereitung: Wild Lions erwarten am Freitag die Pegnitzer Ice Dogs
ERSC AmbergEV Pegnitz Ice Dogs

Ein Derby in der Vorbereitung: Wild Lions erwarten am Freitag die Pegnitzer Ice Dogs

12. September 20251 Mins read31
Amberg. (PM ERSC) Es ist beinahe schon traditionell, dass sich der ERSC Amberg und der EV Pegnitz in der alljährlichen Saisonvorbereitung gegenüberstehen.

Am Freitag, 20 Uhr, ist es im Eisstadion am Schanzl erneut soweit. In ihrem zweiten Testspiel treffen die Wild Lions auf die Ice Dogs und die auch sicher wieder zahlreichen Zuschauer können sich auf ein neuerliches Derby der alten Rivalen freuen.

Für Pegnitz ist dies der erste Auftritt in der diesjährigen Vorbereitung, Trainingseinheiten im Amberger Stadion gab es für die Dogs freilich auch schon. Beinahe wäre dieses Duell auch in dieser Bayernligasaison auf dem Programm gestanden, denn Pegnitz schnupperte lange am Aufstieg aus der Landesliga. Letztendlich musste man sich im Playoff-Halbfinale dem späteren Aufsteiger aus Burgau geschlagen geben. In diesem Jahr will die Truppe von Trainer Sascha Grögor in der Landesliga erneut vorne mitmischen. Zwar gab es im Sommer einige Abgänge – vornehmlich nach Haßfurt – zu verkraften, aber die beiden Topscorer blieben den Ice Dogs erhalten: Roman Navarra (104 Punkte) und Ales Furch (117 Punkte) sollen die Garanten für viele Siege werden. Im Vorjahr gewann Pegnitz übrigens den Test in Amberg mit 5:3.

Der ERSC hinterließ in seinem ersten Vorbereitungsspiel gegen den Oberligisten aus Passau trotz der 4:6-Niederlage keinen schlechten Eindruck, nicht zuletzt dank eines couragierten Schlussdrittels, das man mit 3:2 für sich abschloss. Jan Bönning zeigte sich aus seiner Sicht hinterher „weder richtig zufrieden, noch unzufrieden“. Im Rahmen der Möglichkeiten habe man ein gutes Spiel geliefert: „Die Einstellung und der Wille waren da, qualitativ und taktisch haben wir aber noch viel Luft nach oben“, so der Lions-Coach. Verletzungsbedingte Ausfälle gäbe es momentan nicht.

