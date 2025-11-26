Ein anspruchsvolles DEL2-Wochenende wartet auf den EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHC) Die WÃ¶lfe treffen am Wochenende gleich auf zwei formstarke Gegner.

Am Freitagabend steht das AuswÃ¤rtsspiel bei den Lausitzer FÃ¼chsen auf dem Programm, ehe am Sonntag die Kassel Huskies ihre Visitenkarte in der Echte Helden Arena abgeben.

AuswÃ¤rts bei den Lausitzer FÃ¼chsen

Die Freiburger mÃ¶chten am Freitag (Spielbeginn 19:30 Uhr) Revanche nehmen: Das erste Duell am 12. Oktober endete unglÃ¼cklich mit einer 4:5-Niederlage nach PenaltyschieÃŸen. Die FÃ¼chse prÃ¤sentieren sich in dieser Saison vor allem defensiv Ã¤uÃŸerst stabil. TorhÃ¼ter Anthony Morrone Ã¼berzeugt mit einer Fangquote von 92,1 Prozent, und auch sein Kollege Lennart NeiÃŸe liefert mit 92,5 Prozent absolute Topwerte. In der Defensive ragt Verteidiger Kyle Havlena mit bislang 10 Scorerpunkten (4 Tore, 6 Assists) heraus. Tim Heyter (7 Punkte) und der ehemalige Freiburger Simon Stowasser (5 Assists) komplettieren eine kompakte Abwehrreihe. Im Angriff trÃ¤gt der 25-jÃ¤hrige Charlie Jahnke den Goldhelm der FÃ¼chse. Mit 15 Punkten (7 Tore, 8 Assists) fÃ¼hrt er die interne Scorerliste an, dicht gefolgt vom jungen Talent Lennart Nieleck, der bereits 14 Punkte verbuchen konnte. Zudem stehen mit Hannu Tripcke und Georgiy Saakyan zwei frÃ¼here Freiburger im Aufgebot der Sachsen.

Heimspiel gegen die Kassel Huskies

Am Sonntag (18:30 Uhr) empfangen die WÃ¶lfe mit den Kassel Huskies eines der Topteams der aktuellen DEL2-Saison. Die Nordhessen verfÃ¼gen Ã¼ber den drittstÃ¤rksten Angriff, die zweitbeste Defensive und fÃ¼hren die Liga bei den Siegen in der regulÃ¤ren Spielzeit an. Beim ersten Aufeinandertreffen am 10. Oktober verlangten die WÃ¶lfe dem Favoriten alles ab und unterlagen nur knapp mit 4:5. Auch im RÃ¼ckspiel soll dieser Kampfgeist den Ausschlag geben. Im Tor sorgt derzeit Philip Maurer fÃ¼r StabilitÃ¤t und hat den eigentlich als Starter vorgesehenen Brandon Maxwell â€“ nach dessen Verletzungspause â€“ vorerst verdrÃ¤ngt. ErgÃ¤nzt wird das Trio durch Oleg Shilin, der bereits vier EinsÃ¤tze absolvierte. In der Defensive ist Bode Wilde der herausragende Akteur: Mit 11 Punkten (2 Tore, 9 Assists) fÃ¼hrt er die interne Verteidigerwertung an. Dahinter folgen die erfahrenen Andrew Bodnarchuk und Tim Bender mit jeweils 7 Punkten. Offensiv verfÃ¼gen die Huskies Ã¼ber enorme Durchschlagskraft. Topscorer Tristan Keck kommt derzeit auf 17 Punkte (10 Tore, 7 Assists). Ebenfalls in starker Form: Tyler Benson sowie Hunter Garlent, der bereits 15 Punkte gesammelt hat und zu den konstantesten Scorern der Liga zÃ¤hlt.

Ausblick

Die Rollen vor dem Wochenende sind klar verteilt: Freiburg geht sowohl in WeiÃŸwasser als auch gegen Kassel als AuÃŸenseiter ins Rennen. Dennoch haben die WÃ¶lfe in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie gegen Topteams zu ihren besten Leistungen finden kÃ¶nnen.

Tickets fÃ¼r das Heimspiel gegen die Kassel Huskies sind im Reservix-Onlineshop, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie nach VerfÃ¼gbarkeit an der Abendkasse erhÃ¤ltlich. Alle Spiele des EHC Freiburg werden live auf sporteurope.tv Ã¼bertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!