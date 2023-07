Ein alter Bekannter und ein neues Gesicht für den Angriff der Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Verpflichtung der beiden Stürmer Bryson Cianfrone und Connor Sanvido bekannt. Der Name Bryson Cianfrone...

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Verpflichtung der beiden Stürmer Bryson Cianfrone und Connor Sanvido bekannt.

Der Name Bryson Cianfrone dürfte jedem Broncos-Fan ein Begriff sein. Bereits in der Saison 2021/22 lief der Kanadier (er sollte in wenigen Wochen den italienischen Pass erhalten) für die Wildpferde auf. In 30 Partien sammelte der Angreifer damals 26 Punkte (12 Tore, 14 Assists). Seine Karriere begann in Kanada, bevor er zur Saison 2020/21 erstmals nach Südtirol wechselte. Beim HC Pustertal agierte der gelernte Center für eine Saison, bevor der angesprochene Wechsel zu den Broncos folgte. In der letzten Saison spielte der Linksschütze für die Falcons in der IHL. Dort sammelte der Kanadier 10 Tore und 17 Assists in 21 Partien. Somit feiert Bryson Cianfrone nach einem Jahr Abwesenheit sein Comeback im blau-weißem Trikot. Cianfrone wird bei den Broncos die Nummer 90 tragen.

Der neue Mann im Sturm folgt auf den Namen Connor Sanvido. Auch er ist ein Kanadier mit italienischem Pass. Seine Jugend verbrachte Connor in Kanada. Hier spielte der Angreifer von 2009 bis 2014 in der WHL. In dieser Zeit sammelte er 93 Punkte in 252 Partien. Zur Saison 2014/15 folgte dann der Wechsel in die College Meisterschaft. Dieser blieb er ebenfalls 5 Saisonen, nämlich bis 2019 treu und sammelte 107 Einsätze (45 Punkte). Bis zur Saison 2020/21 wechselte der Rechtsschütze weitere Erfahrungen in der ECHL und in der SPHL. Zur Saison 2021/22 folgte dann der Sprung über den großen Teich und Sanvido heuerte bei beim EC Pfaffenhofen (4. Liga) in Deutschland an. Nach 15 Einsätzen und 21 Punkten folgte noch während der Saison der Wechsel in die IHL zu Pergine. Hier spielte der Flügelspieler auch in der vergangenen Saison und sammelte in 45 Spielen stolze 79 Punkte.

Connor Sanvido ist 178cm groß, bringt 79kg auf die Waage und wird bei den Broncos mit der Nummer 88 auflaufen.

