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ESV KaufbeurenTransfer-News

Ein altbekannter ist der erste Neuzugang beim ESV Kaufbeuren

27. April 20261 Mins read229
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Julian Eichinger - © Sportfoto-Sale (DR)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Der erste Neuzugang für die Joker ist nicht nur ein altbekannter, sondern auch ein Top-Transfer für den ESVK in der Oberligasaison 2026/2027.

Offensiv-Verteidiger Julian Eichinger kehrt nach fünf Spielzeiten und einem DEL2-Meistertitel in der Tasche von den Ravensburg Towerstars zum ESV Kaufbeuren zurück. Eichinger bringt starke Fähigkeiten im Aufbauspiel sowie in den Special Teams mit und wird dem ESVK in diesen Schlüsselbereichen eine erhebliche Verstärkung sein.

Zusätzlich profitieren die Joker nicht nur von der umfangreichen Erfahrung des 34-jährigen Rechtsschützen, der insgesamt 728 Pflichtspiele in der DEL2 bestritten hat. Mit beeindruckenden 438 Scorerpunkten hat er zudem auch seine offensive Power nachweislich bestätigt.

Julian Eichinger, der bereits im Nachwuchs das Trikot des ESVK getragen hat, wird ab der kommenden Spielzeit wieder das Joker-Trikot mit der Rückennummer 91 tragen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über den ersten Neuzugang für die Saison 2026/2027: „Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung von Julian Eichinger geklappt hat. Wir waren schon länger im Austausch und sind froh, ihn nun als unseren ersten Neuzugang vorstellen zu können. Mit Julian Eichinger bekommen wir nicht nur viel Erfahrung in unsere Defensive, sondern auch viel Offensive-Power, die unserer Mannschaft sehr zugutekommen wird.“

Julian Eichinger zu seiner Rückkehr: „Ich freue mich sehr, wieder ein Teil des ESV Kaufbeuren zu sein und nach Kaufbeuren zurückzukehren. Mein Ziel ist es, das Beste für den Verein zu geben und mit der Mannschaft maximalen Erfolg zu haben.“

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