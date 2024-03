„Ein absoluter Vollprofi, der sich tÃ¤glich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt“ – US-StÃ¼rmer verlÃ¤ngert in NÃ¼rnberg

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit dem US-amerikanischen Stürmer Cole Maier um eine weitere Spielzeit bis zum Ende...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit dem US-amerikanischen Stürmer Cole Maier um eine weitere Spielzeit bis zum Ende der PENNY DEL-Saison 2024/25 verlängert.

Der 28-Jährige wechselte im zurückliegenden Sommer von den Manitoba Moose aus der American Hockey League (AHL) nach Nürnberg.

In 53 Spielen für die Ice Tigers erzielte Cole Maier neun Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Der Mittelstürmer hatte zudem eine wichtige defensive Rolle und mit 1:45 Minuten pro Spiel die meiste Unterzahl-Eiszeit aller Stürmer der Ice Tigers. Seine 42 geblockten Schüsse waren ebenfalls die meisten unter den Nürnberger Stürmern und die viertmeisten des gesamten Teams.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Cole Maier ist ein absoluter Vollprofi, der sich täglich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt und seinen Job macht. Ich bin überzeugt davon, dass Cole in seiner zweiten Saison bei uns auch offensiv mehr Durchschlagskraft an den Tag legen wird. Er ist vor allem charakterlich die Sorte Spieler und Mensch, die ich in meiner Mannschaft haben möchte.“