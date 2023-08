„Ein absoluter Vollprofi, der dem Eis weiÃŸ, was zu tun ist“ – Janik MÃ¶ser verlÃ¤ngert vorzeitig bis 2026

Artikel anhören Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben eine weitere wichtige Personalentscheidung frühzeitig klären können. Die Autostädter haben den Vertrag mit ihrem Verteidiger...

Artikel anhören Artikel anhören

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben eine weitere wichtige Personalentscheidung frühzeitig klären können.

Die Autostädter haben den Vertrag mit ihrem Verteidiger und Nationalspieler Janik Möser vorzeitig bis 2026 verlängert.

Der 27-jährige Defensivspezialist spielt seit 2020 bei den Niedersachsen. Einige verletzungs- und krankheitsbedingte Rückschläge haben Möser in den vergangenen Spielzeiten zu schaffen gemacht, ihn jedoch nie aus der Bahn geworfen – im Gegenteil: Immer wieder hat sich der deutsche Nationalspieler zurückgearbeitet und ist auch in dieser Saison einer der Profis im Kader von Cheftrainer Mike Stewart, der die besten Fitnesswerte vorweisen kann. Durch seine robuste Spielweise stellt der Linksschütze eine sehr wichtige Säule im Abwehrverbund der Grizzlys Wolfsburg dar.

Der gebürtige Mannheimer hat bislang 132 Partien in der PENNY DEL für Schwarz-Orange absolviert. Dabei gelangen ihm zwei Tore und13 Vorlagen. Janik Möser zählt zum erweiterten Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft von Bundestrainer Harold Kreis.

„Wir können mit dieser Mannschaft und der gesamten Organisation in den nächsten Jahren viel erreichen. Ich bin daher sehr froh, dass wir uns zu diesem frühen Zeitpunkt über eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen konnten. Wir fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns auf die kommenden Jahre in Wolfsburg und bei den Grizzlys“, betont Möser.

„Janik ist ein sehr fleißiger und ehrgeiziger Spieler – ein absoluter Vollprofi. Das zeigen Jahr für Jahr auch seine Fitnesswerte. Auf dem Eis weiß er, was zu tun ist und sorgt mit seiner ruhigen, aber auch robusten Spielweise für große Stabilität in unserer Abwehr. Das schätzen sowohl unsere Trainer als auch seine Mitspieler an ihm. Wir sind sehr glücklich, dass wir den Vertrag mit ihm vorzeitig verlängern konnten und er ein wichtiger Teil der Grizzlys Wolfsburg bleiben wird“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf zur Personalie

4377 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten