Ein Abend zum Vergessen für die Selber Wölfe

Selb. (PM Wölfe) Alles andere als ein Leckerbissen war das Testspiel der Selber Wölfe gegen die Icefighters Leipzig.

In der Offensive fehlte den Wölfen gegen den starken Leipziger Schlussmann Hoffmann die nötige Durchschlagskraft, während defensiv noch nicht alle Abläufe wie gewünscht funktionierten.

Hoffmann hält die Null für Leipzig

Es ging nicht gut los für die Selber WölfeBereits beim Warm-up schied Boyko verletzt aus, während der angeschlagene Weiß erst gar nicht im Kader stand. Nach kurzem Abtasten ließen die Gäste ein Powerplay ungenutzt liegen. Hier hatten die Wölfe durch Pauker sogar eine gute Möglichkeit auf einen Shorthander, doch Leipzigs Keeper war auf der Hut. Im weiteren Verlauf scheiterte Ziesche nach schönem Zusammenspiel über Lahtinen und Klughardt. Kurz darauf schlugen die Icefighters eiskalt zu: Stefanson wurde mit einem langen Pass von Kielly auf die Reise geschickt und der Schwede in Diensten der Sachsen netzte humorlos zum 0:1 ein. Im Anschluss scheiterten Rubin, Pauker und Brown mit besten Möglichkeiten am starken Hoffmann im Tor der Gäste. Kurz vor der Drittelpause dann der nächste Dämpfer für die Porzellanstädter: Die Wölfe brachten die Scheibe nicht aus der Defensivzone und Roach stellte auf 0:2.

Wölfe halten sich in Unterzahl tapfer

Die Wölfe kamen schläfrig aus der Kabine und hatten kaum Zugriff auf das Spiel. In der 25. Minute hatte Selbs Coach Huber genug gesehen und versuchte seine Mannen durch eine Auszeit aufzurütteln. Doch statt dem Anschlusstreffer für Selb gab es Sekunden nach dem Timeout den nächsten Nackenschlag in Form des Gegentreffers zum 0:3. Wenige Minuten später wurde Gelke nach einem Crosscheck vorzeitig zum Duschen geschickt. Im Powerplay stocherten die Leipziger nach Ansicht von Pauker zu lange nach. Das Selber Eigengewächs quittierte den Angriff auf seinen Goalie mit ein paar Faustschlägen, wonach auch für ihn das Spiel zu Ende war. Selb verteidigte die lange doppelte Unterzahl tapfer, musste aber mit zwei Mann weniger auf dem Eis in der 32. Minute dann doch das 0:4 schlucken. Kurz vor Drittelende durften dann die Selber nochmal in Überzahl agieren, jedoch scheiterten zweimal Ziesche wie auch Brown aber weiterhin hervorragend aufgelegten Hoffmann.

Shutout für Hoffmann

Der Schlussabschnitt verlief relativ ereignisarm. Während Selb – auch in Überzahl – weiter kein Mittel gegen Hoffmann fand, nutzten die Gäste in Person von Kielly ein weiteres Powerplay zum Endstand von 0:5. Drei Minuten vor Spielende hatte Brown zwar noch einmal den Ehrentreffer auf dem Schläger, doch der Kanadier fand ebenso wenig wie seine Nebenleute einen Weg am Leipziger Torhüter vorbei.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Weidekamp (Rose) – Gläßl, Tramm, Müller, Raab, Hördler, Sturm, Ulrich – Lahtinen, Rubin, Brown, Kuqi, Klöpper, Ziesche, Pauker Valasek, Gelke, Klughardt, Bauer

KSW Icefighters Leipzig: Hoffmann (Dietzschold) – Komirist, Alasaari, Hessler, Koziol, Schwaiger, Reiner, Vogt – Roach, Stefanson, Kielly, Bindels, Detig, Visner, Zajic, Jiranek, Schumacher, Kreps, Hinz, Gärtner

Tore: 10. Min. 0:1 Stefanson (Kielly); 20. Min. 0:2 Roach (Stefanson, Kielly); 25. Min. 0:3 Vogt (Kielly); 31. Min. 0:4 Alasaari (Detig, Stefanson; 5/3); 47. Min. 0:5 Kielly (Stefanson, Alasaari; 5/4)

Strafzeiten: Selb 8 + jeweils 5 + Spieldauer gegen Gelke und Pauker, Leipzig 10

Schiedsrichter: Just, Votler (C. Reitz, M. Reitz)

Zuschauer: 1.209

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