Ein Abend zum Vergessen fÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Mit einem Sieg hätten die Rittner Buam SkyAlps am Dienstagabend die Tabellenspitze der Alps Hockey League erklimmen können.

Gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan blieben die Blau-Roten aber deutlich unter ihren Erwartungen zurück und verloren mit 1:5.

Nach sechs Siegen in Serie wollten die Rittner Buam SkyAlps gegen die Wipptal Broncos natürlich dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Das gelang im ersten Drittel aber überhaupt nicht, denn die Gastgeber waren von der Rolle und die Broncos profitierten von den Fehlern, die Ritten machte. Nach nicht einmal zwei Minuten wurde der Ex-Rittner Hasler auf der linken Seite alleingelassen und zog ins rechte Kreuzeck ab (1.49). Dann erhöhte Sterzing im Powerplay durch einen Flachschuss von Sanvido, der von Simon Kostner mit dem Schlittschuh unglücklich abgefälscht wurde (9.12). Knapp zwei Minuten später traf Capannelli nach einer schönen Kombination mit Livingston und Cianfrone zum 3:0 hinter Backup-Goalie Plattner ins Tor (10.51), ehe Eisendle per Abstauber auf 4:0 für die Broncos stellte (17.41). Bei diesem Zwischenstand endete ein aus Rittner Sicht enttäuschendes erstes Drittel.

Im zweiten Drittel kamen die Buam dann etwas besser aus der Kabine und erarbeiteten sich in der 25. Minute auch eine gute Chance zum Anschlusstreffer: Lobis setzte sich über die rechte Seite bis in den Slot durch, blieb dann aber an Broncos-Goalie Groh hängen. Das 0:5 war deshalb auch eine bittere Pille für die Moral: Nicolaci zog aus kurzer Entfernung ab und der Puck rutschte Plattner genau zwischen den Hosenträgern durch (31.06). In der Folge hatten beide Teams auch im Powerplay die Chance, sich zu beweisen, ein weiterer Treffer fiel aber nicht. In der 38. Minute war Ritten am 1:5 nah dran, als Prast schön auf Hopponen ablegte, der zog direkt ab, doch Groh bekam noch irgendwie seinen Arm dazwischen und lenkte die Scheibe über das Tor.

Im Schlussdrittel war die Luft dann etwas draußen und über weite Strecken erarbeitete sich keine Mannschaft großartige Chancen. In der 42. Minute scheiterte Szypula an Groh, wenig später machte es ihm Simon Kostner nach (45.). Auf der Gegenseite parierte Plattner einen scharfen Schuss von Cianfrone mit der Fanghand (46.). In der 48. Minute wurde es in der Ritten Arena kurz still, als Lobis Nicolaci mit dem Puck voll im Gesicht erwischte. Der Sterzinger verließ das Eis daraufhin zwar selbstständig, blutete aber stark. Den Rittner Ehrentreffer erzielte wenig später Cuglietta, als er Gschnitzer stark ausspielte und den Puck ins kurze Kreuzeck feuerte (53.15). Beim 1:5 blieb es am Ende auch, für die Rittner Buam SkyAlps gibt es schon am Donnerstag die Möglichkeit, das wiedergutzumachen. Um 20 Uhr empfangen sie den Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären auf dem Ritten.

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Tore: 0:1 Hasler (1.49), 0:2 Sanvido (9.12/PP1), 0:3 Capannelli (10.51), 0:4 Eisendle (17.41), 0:5 Nicolaci (31.06), 1:5 Cuglietta (53.15)

