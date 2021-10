Ein Abend, an dem wenig bei den TÃ¶lzer LÃ¶wen klappt

Bad Tölz. (PM Löwen) Gebrauchter Abend für die Buam: In der Lausitz verliert Schwarz-Gelb mit 1:4. Einzig Lukáš Vantuch schafft es den starken Leon...

Einzig Lukáš Vantuch schafft es den starken Leon Hungerecker zu überwinden.

“Wir mit unseren neun Stunden Anfahrt, neun Mann. Das ist nicht ohne, aber wir machen weiter”, sagte Thomas Merl nach dem ersten Drittel, in dem die Buam sich zwei Gegentore fingen. Dabei war man gar nicht schlecht aus dem Bus gekommen, wie auch der Löwen-Stürmer zu Protokoll gab. Tyler McNeely vergab die beste Chance. “Wir hatten einen sehr guten Start, haben uns gute Chancen erarbeitet. Das habe ich so nicht erwartet”, sagte auch Kevin Gaudet. Besser machte es auf der Gegenseite Clarke Breitkreuz, der einen Schuss von Korbinian Geibel unhaltbar abfälschte. “Nach dem 1:0 von Weißwasser waren sie die bessere Mannschaft”, ergänzte der Löwencoach. Auch das zweite Tor fiel nach einfachem Muster: Schuss. Nachschuss, Tor. Diesmal durch Kontingentspieler Peter Quenneville, der eine echte Bereicherung für die DEL2 ist.

Früh im Mitteldrittel dann die nächste kalte Dusche, durch den Schuss von Steve Hanusch, der seinen Weg zum 3:0 ins Tor hinter Marco Wölfl fand. In der Folge wurden die Löwen offensiv kreativer, im Abschluss fehlte es aber an der nötigen Präzision. Auch Leon Hungerecker, eine der vielen Leihgaben der Eisbären Berlin, zeigte starke Saves. So blieb es ein bitterer Abend für die Tölzer Löwen, der in der ersten Saison-Niederlage mündete.

Zu allem Übel fingen sich die Buam im Schlussdrittel auch noch in eigener Überzahl ein Konter-Gegentor durch Toni Ritter. Immerhin gelang es Lukáš Vantuch in seinem ersten Einsatz direkt seinen ersten Treffer zu erzielen. Er staubte vor dem Tor von Hungerecker ab und versaute dem jungen Füchse-Goalie den Shutout.

Dennoch stellte Gaudet klar: “Puckglück und Hungerecker haben das Spiel heute gewonnen.”

Die Chance auf Saisonsieg Nummer drei gibt’s dann am Sonntag – diesmal aber in der RSS-Arena – gegen die Heilbronner Falken.