EIHLs gefährlichster Scorer schlägt in Weißwasser auf!

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse setzen ein sportliches Ausrufezeichen: Mit Alexis D’Aoust stößt der Topscorer der abgelaufenen Saison der britischen Elite Ice Hockey League (EIHL) zum DEL2-Team aus der Lausitz.

Der 29-jährige Kanadier kommt mit einem beeindruckenden Scoring-Portfolio und soll bei den Füchsen eine zentrale Rolle als Spielmacher und Torschütze einnehmen.

D’Aoust, geboren im kanadischen Trois-Rivières, war in der vergangenen Spielzeit für Manchester Storm aktiv, wo er sich mit einer herausragenden Leistung sowohl den Titel des besten Torschützen als auch des punktbesten Spielers der Liga sicherte. Der 183 cm große und 88 kg schwere Rechtsschütze bringt nicht nur die Fähigkeit mit, selbst regelmäßig zu treffen, sondern versteht es auch meisterhaft, seine Mitspieler in Szene zu setzen. In 58 Spielen schoss er 32 Treffer selbst und war an 36 weiteren Toren als Vorlagengeber beteiligt.

„Alexis ist ein absoluter Führungsspieler, der auf und neben dem Eis eine starke Präsenz zeigt“, freut sich Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach: „Dass sich ein Spieler seiner Klasse für die Lausitz entscheidet, ist alles andere als selbstverständlich und ein starkes Zeichen. Unser Ziel ist es, in der kommenden Saison mindestens die Pre-Playoffs und somit eine weitere Etablierung in der zweiten Liga zu erreichen – Verpflichtungen wie diese bringen uns diesem Anspruch ein großes Stück näher.“

Für D’Aoust ist es bereits das zweite Engagement in Deutschland. In der Saison 2022/23 stand er für einen Teil der Spielzeit bei den Eispiraten Crimmitschau unter Vertrag. Nun kehrt er in die DEL2 zurück – mit dem Ziel, die Füchse mit seiner Spielintelligenz, seiner Übersicht und seinem Torriecher entscheidend zu verstärken.

Bisherige Stationen des variabel einsetzbaren Stürmers umfassen unter anderem die QMJHL (Shawinigan Cataractes), die nordamerikanischen Profiligen AHL und ECHL (u. a. für Utica, Manitoba, Jacksonville, Charlotte, Trois-Riviéres, Fort Wayne), die slowakische Extraliga (Banská Bystrica), die schwedische HockeyAllsvenskan (Västerviks IK) sowie zuletzt die EIHL in Großbritannien. Diese internationale Erfahrung macht ihn zu einem echten Gewinn für das Team der Lausitzer Füchse.

Alexis D’Aoust zu seiner Verpflichtung: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag in Weißwasser unterschrieben zu haben, und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Über die Fans hier habe ich bereits viel Positives gehört – umso gespannter bin ich auf die besondere Atmosphäre in der Eisarena. Nach Deutschland zurückzukehren, war für mich stets ein großes Ziel, und umso mehr freue ich mich, nun die Chance zu bekommen, für die Füchse aufzulaufen. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit dem Team das große Ziel – die Playoffs – zu erreichen. Ich zähle die Tage bis August und freue mich darauf, das Team, die Organisation und die Fans persönlich kennenzulernen. Gemeinsam werden wir alles dafür geben, erfolgreich zu sein.“

Seine Karriere in Zahlen

