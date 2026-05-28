Eigengewächs Luca Hauf kehrt zu den Pinguinen zurück

Krefeld. (PM Pinguine) Der gebürtige Krefelder wird zur kommenden Saison in die Seidenstadt zurückkehren.

Die Krefeld Pinguine geben einen weiteren Neuzugang bekannt, in diesem Fall handelt es sich aber um einen Altbekannten. Luca Hauf kehrt nach vier Spielzeiten in seine Geburtsstadt zurück.

Thomas Popiesch, Cheftrainer der Krefeld Pinguine: „Luca ist ein junger Spieler, der nicht nur eine bereits bestehende Verbindung zu den Pinguinen hat, sondern auch im Ausland sowie in der DEL Erfahrung sammeln konnte. Wir freuen uns daher sehr darüber, dass er in Zukunft wieder für Krefeld auflaufen wird.“

Luca Hauf: „Nach zwei Spielzeiten im Ausland und zwei an anderen Standorten freue ich mich sehr, wieder für die Pinguine aufzulaufen. Ich bin nicht nur gebürtiger Krefelder, sondern habe hier auch meine ersten Erfahrungen in der DEL sammeln dürfen. Außerdem liebe ich die Fans und die Stadt, weshalb ich es kaum erwarten kann, nächste Saison wieder für den KEV aufzulaufen.“

Der in Krefeld geborene Hauf verbrachte seine Jugendzeit beim KEV 81, wo er alle Abteilungen durchlief, ehe er in der Saison 2020/21 erst sein Profidebüt in der Oberliga und später sein DEL-Debüt gab. Im März 2022 wechselte der Stürmer zu den Löwen Frankfurt, wo er in den Playoffs zum Aufstieg beitrug, bevor es ihn nach Nordamerika zog. Nach zwei Spielzeiten bei den Edmonton Oil Kings und den Seattle Thunderbirds in der Nachwuchsliga WHL, kehrte der Linksschütze 2024 nach Deutschland zurück, wo er für den ERC Ingolstadt und per Förderlizenz für die Ravensburg Towerstars auflief. In der vergangenen Saison lief Hauf insgesamt 40-mal in der DEL und 18-mal in der DEL2 auf.