Eigengewächs Louis Müller bleibt Teil des Rosenheimer DEL2-Kaders

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim binden mit Louis Müller ein Eigengewächs aus dem Nachwuchs an den Verein.

Der 19-jährige Torhüter erhält für die kommende Saison einen Vertrag für die erste Mannschaft und wird die dritte Torhüterposition besetzen.

Müller durchlief die Nachwuchsmannschaften der Starbulls und gehörte bereits in der vergangenen Spielzeit zum Kader der Profimannschaft. Parallel sammelte er weiterhin wichtige Spielpraxis und Erfahrungen im Nachwuchsbereich und ist auch für kommende Saison weiterhin für die U20 Mannschaft eingeplant.

Mit der Fortführung der Zusammenarbeit unterstreichen die Starbulls die Bedeutung der eigenen Nachwuchsarbeit. Ziel bleibt es, talentierte Spieler aus den eigenen Reihen Schritt für Schritt an den Profibereich heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln.

„Louis ist ein Eigengewächs und trainiert bereits seit einiger Zeit regelmäßig mit der ersten Mannschaft sowie mit unserem Torwarttrainer Mika Tarvainen“ sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er ist ein talentierter Torhüter mit viel Potenzial, den wir bestmöglich ausbilden und Schritt für Schritt weiterentwickeln wollen. Es freut uns besonders, dass sich mit ihm erneut ein junger Rosenheimer die Chance erarbeitet hat, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren.“

Auch für Louis Müller ist die Vertragsverlängerung ein besonderer Schritt: Als Eigengewächs erhält er die Möglichkeit, seine Entwicklung weiterhin im vertrauten Umfeld fortzusetzen und gleichzeitig wertvolle Erfahrungen im DEL2-Team zu sammeln.

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, mit Louis Müller ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs in den Reihen der ersten Mannschaft zu haben und wünschen ihm eine erfolgreiche Saison 2026/27.

165 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro