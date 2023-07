Eigengewächs kehrt nach zweieinhalb Jahren in Nordamerika zum EVZ zurück

Zug. (PM EVZ) Nach zweieinhalb Saisons in Nordamerika kehrt das 20-jährige Zuger Eigengewächs Attilio Biasca zu seinem Stammclub zurück. Der EVZ stattet Stürmer Attilio...

Nach zweieinhalb Saisons in Nordamerika kehrt das 20-jährige Zuger Eigengewächs Attilio Biasca zu seinem Stammclub zurück.

Der EVZ stattet Stürmer Attilio Biasca mit einem Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 aus. Für den gebürtigen Zuger ist es eine Rückkehr zu seinem Stammclub. Der 20-Jährige erlernte das Hockey-ABC in Zug, durchlief sämtliche Nachwuchsstufen beim EVZ und entwickelte sich während dieser Zeit zum Junioren-Nationalspieler.

Auf die Saison 2020/21 hin war ein Wechsel zu den Halifax Mooseheads in die kanadische Juniorenliga QMJHL geplant. Da der Saisonstart in Kanada coronabedingt verschoben wurde, startete der Linksschütze die Spielzeit mit der EVZ U20-Elit. Zusätzlich kam Biasca bereits zu seinen ersten Einsätzen mit der EVZ Academy in der Swiss League, bevor der Spielbetrieb in Kanada aufgenommen wurde. In den zweieinhalb Saisons in Halifax entwickelte sich der 185 cm grosse und 88 kg schwere Stürmer zu einem Führungsspieler, in der vergangenen Saison hatte Biasca das Captainamt inne. In insgesamt 141 Spielen in Übersee gelangen ihm 44 Tore und 50 Assists.

Mit der Schweizer Nationalmannschaft stand Biasca an einer U18- sowie an drei U20-Weltmeisterschaften im Einsatz. In 13 WM-Spielen mit der U20-Nationalmannschaft gelangen ihm 11 Scorerpunkte. Zuletzt war er auch Captain der U20.

«Attilio hat sich in Halifax stetig weiterentwickelt und in sämtlichen Bereichen einen Schritt vorwärts gemacht. Zudem hat er auf der internationalen Bühne gezeigt, dass er zu den besten Spielern seines Jahrgangs gehört. Er ist bereit für die National League», sagt General Manager Reto Kläy. «Wir freuen uns sehr, dass er nach Zug zurückkehrt!»

