EigengewÃ¤chs kehrt mit einem U20-FÃ¶rdervertrag zu den Ravensburg Towerstars zurÃ¼ck

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Towerstars haben den 18-jährigen Stürmer Nikita Kessler verpflichtet.

Das Eigengewächs des EV Ravensburg sammelte nach seiner fundierten Ausbildung an seinem Heimatstandort in den vergangenen Jahren im Talentsystem von Red Bull Salzburg wertvolle Erfahrungen auch im Seniorenbereich und wird in der kommenden DEL2-Saison 2025/2026 mit einem U20-Fördervertrag ausgestattet.

Nikita Kessler wurde in Weingarten geboren und stand bereits von klein auf für den EV Ravensburg auf dem Eis. Nach dem erfolgreichen Durchlaufen der EVR-Nachwuchsklassen bis zum U15-Team entschied sich der Stürmer auf der Suche nach zusätzlicher Erfahrung für einen Wechsel zur Red Bull Eishockey Akademie nach Salzburg. Dort spielte der 1,80 Meter große Stürmer drei Jahre lang in den jeweiligen U16- bis U20-Juniorenligen. In den vergangenen zwei Spielzeiten feierte er mit seinem Team jeweils die Österreichische Junioren-Meisterschaft.

Die guten Leistungen und Statistiken blieben auch den deutschen U-Nationaltrainern nicht verborgen: So stand Nikita Kessler insgesamt zwölf Mal im Aufgebot der U16-Nationalmannschaft, in der vergangenen Saison bestritt er zudem vier Länderspiele für das U18-Team. Darüber hinaus sammelte der talentierte Stürmer wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich und absolvierte 32 Spiele in der länderübergreifenden Alps Hockey League, in denen er zwei Tore und fünf Assists beisteuerte.

„Ich habe die Ausbildung in der Red Bull Akademie über die letzten vier Jahre sehr genossen. Dort konnte ich mich sowohl schulisch als auch sportlich weiterentwickeln“, blickt Nikita auf seinen Abstecher nach Österreich zurück. Die Vorfreude auf die neue Herausforderung ist nun groß: „Ich kann mich gut an die Zeit erinnern, als ich den Towerstars beim Training oder bei den Spielen zugeschaut habe. Das Gefühl, jetzt selbst dabei sein zu dürfen, ist großartig – vor allem, wenn man vor seinen Freunden und der ganzen Familie zu Hause spielen kann.“

Marius Riedel, sportlicher Leiter der Towerstars, freut sich über die Rückkehr des offensiven Talents in die Heimat: „Es ist unser klares Bestreben, mit den vom EVR hervorragend ausgebildeten und inzwischen in ganz Deutschland und darüber hinaus verteilten Talenten in Kontakt zu bleiben. Dass sich Nikita für einen Wechsel zu den Towerstars entschieden hat, freut uns natürlich sehr und zeigt, dass es auch wieder einen Weg zurück ins Ravensburger Eishockey gibt. Wir sind sicher, dass er die nächsten Schritte in seiner Entwicklung bei uns gehen kann.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV